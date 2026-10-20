Clausuran dos quintas en Torreón; detectan menores consumiendo alcohol y riña con lesionado

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    Clausuran dos quintas en Torreón; detectan menores consumiendo alcohol y riña con lesionado
    Una denuncia ciudadana permitió la intervención de los inspectores, quienes suspendieron la fiesta y desalojaron a los asistentes. CORTESÍA

La quinta de la colonia Eduardo Guerra operaba clandestinamente, sin nombre comercial, licencia de funcionamiento ni autorización para permitir el consumo de alcohol

TORREÓN, COAH.- La presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas durante una fiesta de disfraces, así como una riña entre jóvenes que dejó al menos una persona lesionada, provocaron la clausura de dos quintas en Torreón durante los operativos realizados el pasado fin de semana por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.

Uno de los casos se registró durante los primeros minutos del domingo 18 de octubre, en una quinta ubicada en el cruce de la avenida Tercera y privada Igualdad, en la colonia Eduardo Guerra, donde más de 150 jóvenes se encontraban reunidos en una celebración de Halloween.

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La intervención de los inspectores se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones en las que se desarrollaba el festejo.

Al ingresar al establecimiento, el personal municipal detectó que entre los asistentes había adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas y constató que el inmueble operaba sin los permisos correspondientes.

Durante la inspección se determinó que el lugar funcionaba de manera clandestina, pues no contaba con nombre comercial, licencia de funcionamiento ni autorización para permitir el consumo de alcohol.

A estas irregularidades se sumó la falta de extintores, lo que representaba un riesgo adicional para los jóvenes que permanecían en el inmueble.

Ante las condiciones detectadas, los inspectores ordenaron la suspensión inmediata de la fiesta y el desalojo de los asistentes. Además, levantaron las actas administrativas correspondientes y colocaron los sellos de clausura.

Horas después, alrededor de la 1:30 de la madrugada del mismo domingo, las autoridades municipales acudieron a la quinta denominada “Irene”, ubicada entre las calles Roble y Fresnos, en la colonia Nueva Merced, tras recibir un reporte por una alteración del orden público.

En el establecimiento se había registrado una riña multitudinaria, luego de que una discusión entre varios jóvenes derivara en agresiones físicas que dejaron al menos una persona lesionada.

Como parte de la revisión, el personal de Inspección y Verificación tuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, con las que se pudo confirmar cómo comenzó el enfrentamiento y cómo se desarrolló la pelea dentro del salón.

Otra irregularidad detectada fue que los encargados del inmueble no notificaron oportunamente a las corporaciones de seguridad sobre lo ocurrido, pese a la gravedad del incidente.

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Ante esta situación, los inspectores elaboraron el acta administrativa correspondiente y ordenaron la clausura de la quinta, donde colocaron los sellos oficiales en los accesos principales.

Con estas dos intervenciones, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal mantiene la vigilancia en quintas y salones de eventos de Torreón, con el objetivo de detectar establecimientos que operan fuera de la normativa, evitar el consumo de alcohol entre menores de edad y prevenir incidentes que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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