Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila
    El Gobierno del Estado busca asegurar que nadie se quede sin apoyo emocional cuando lo necesite. FOTO: CORTESÍA

La estrategia es parte de los programas integrales del Gobierno del Estado e Inspira Coahuila

El Gobierno del Estado anunció que los 133 Centros de Salud de la entidad ya cuentan con el programa “Psicólogo en tu Comunidad”, una estrategia integral que acerca atención emocional y acompañamiento profesional a toda la población.

La Secretaría de Salud, con el impulso de Inspira Coahuila, informó que el modelo forma parte del Gran Programa Estatal de Salud Mental, impulsado desde el inicio de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien reiteró su compromiso de atender una de las demandas sociales más sentidas: la salud mental.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Alcalde de Ramos Arizpe liderazgo del gobernador de Coahuila

El programa permite que cualquier persona solicite apoyo psicológico de manera rápida, discreta y accesible, escaneando un código QR instalado en cada Centro de Salud. Una vez realizado el registro, un equipo especializado establece contacto para agendar una cita personalizada, según las necesidades de cada caso.

$!El programa pertenece al gran programa de salud mental, destacó Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila.
El programa pertenece al gran programa de salud mental, destacó Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Con presencia en los 38 municipios, la estrategia busca que ninguna persona se quede sin apoyo profesional en momentos de crisis o vulnerabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: presentará Manolo Jiménez avances de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar este servicio gratuito cuando lo requieran: “Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no esperen. La atención psicológica está cerca, es gratuita y está para ustedes”.

El Gobierno del Estado reiteró que seguirá fortaleciendo la red de atención mental en todas las regiones, bajo la convicción de que la salud mental no se resuelve en un día, sino que se construye diariamente con empatía, colaboración y compromiso.

Temas


Psicología
Salud Mental

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos