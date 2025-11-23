Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila
La estrategia es parte de los programas integrales del Gobierno del Estado e Inspira Coahuila
El Gobierno del Estado anunció que los 133 Centros de Salud de la entidad ya cuentan con el programa “Psicólogo en tu Comunidad”, una estrategia integral que acerca atención emocional y acompañamiento profesional a toda la población.
La Secretaría de Salud, con el impulso de Inspira Coahuila, informó que el modelo forma parte del Gran Programa Estatal de Salud Mental, impulsado desde el inicio de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien reiteró su compromiso de atender una de las demandas sociales más sentidas: la salud mental.
El programa permite que cualquier persona solicite apoyo psicológico de manera rápida, discreta y accesible, escaneando un código QR instalado en cada Centro de Salud. Una vez realizado el registro, un equipo especializado establece contacto para agendar una cita personalizada, según las necesidades de cada caso.
Con presencia en los 38 municipios, la estrategia busca que ninguna persona se quede sin apoyo profesional en momentos de crisis o vulnerabilidad.
Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar este servicio gratuito cuando lo requieran: “Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no esperen. La atención psicológica está cerca, es gratuita y está para ustedes”.
El Gobierno del Estado reiteró que seguirá fortaleciendo la red de atención mental en todas las regiones, bajo la convicción de que la salud mental no se resuelve en un día, sino que se construye diariamente con empatía, colaboración y compromiso.