Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila

El Gobierno del Estado anunció que los 133 Centros de Salud de la entidad ya cuentan con el programa “Psicólogo en tu Comunidad”, una estrategia integral que acerca atención emocional y acompañamiento profesional a toda la población.

La Secretaría de Salud, con el impulso de Inspira Coahuila, informó que el modelo forma parte del Gran Programa Estatal de Salud Mental, impulsado desde el inicio de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien reiteró su compromiso de atender una de las demandas sociales más sentidas: la salud mental.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Alcalde de Ramos Arizpe liderazgo del gobernador de Coahuila

El programa permite que cualquier persona solicite apoyo psicológico de manera rápida, discreta y accesible, escaneando un código QR instalado en cada Centro de Salud. Una vez realizado el registro, un equipo especializado establece contacto para agendar una cita personalizada, según las necesidades de cada caso.