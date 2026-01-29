Coahuila: Abogado de profesor acusado de violar a niña de seis años, habría ofrecido 100 mil pesos para retirar denuncia

Coahuila
/ 29 enero 2026
    Coahuila: Abogado de profesor acusado de violar a niña de seis años, habría ofrecido 100 mil pesos para retirar denuncia
    El ataque del profesor de educación física contra la menor, habría ocurrido en el ciclo escolar 2024-2025. FOTO: ESPECIAL
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

La familia de una menor presuntamente víctima de abuso sexual rechazó la oferta para desistir de la denuncia contra el maestro, quien permanece prófugo

MONCLOVA, COAH.- El caso del presunto abuso sexual contra una menor en el Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, ubicado en la colonia Miravalle, en Monclova, dio un nuevo giro luego de que trascendiera que el abogado defensor del profesor Adolfo “N” habría ofrecido 100 mil pesos a la familia de la víctima a cambio de que retiraran los cargos, propuesta que fue rechazada de manera tajante.

De acuerdo con familiares de la menor, de apenas seis años de edad, el abogado acudió el pasado sábado al domicilio de la familia, donde reconoció la responsabilidad de su cliente en los hechos, pero señaló que el docente no desea enfrentar la prisión por temor a sufrir agresiones dentro del penal. La familia decidió no aceptar el ofrecimiento y pidió al abogado que se retirara del lugar.

AMPARO FEDERAL BUSCA FRENAR LA DETENCIÓN

Mientras tanto, Adolfo “N” continúa prófugo de la justicia, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por delitos de carácter sexual, considerados graves por la ley. De manera reciente se dio a conocer que el maestro promovió un amparo federal con el objetivo de impedir que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecute su captura inmediata.

El recurso legal será determinante para definir si el imputado deberá comparecer ante el juez de manera voluntaria o si será presentado bajo custodia policial, en caso de que el amparo no prospere.

DENUNCIA Y BÚSQUEDA DEL IMPUTADO

Los hechos salieron a la luz pública el pasado 15 de enero, cuando Alma “N”, madre de la menor identificada como Dulce “N”, presentó formalmente la denuncia por abuso sexual en contra del profesor de educación física del plantel. De acuerdo con su testimonio, la agresión habría ocurrido meses antes y fue revelada en julio de 2025, cuando la niña confió lo sucedido a un familiar cercano.

Pese a la gravedad del señalamiento, el docente continuaba impartiendo clases en el kínder y además operaba una escuela de béisbol para niños, situación que generó indignación entre padres de familia.

Actualmente, detectives de la AIC mantienen un operativo de búsqueda para localizar al imputado y cumplimentar la orden judicial. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila confirmó que el maestro será procesado por delitos sexuales en perjuicio de una alumna menor de edad, reiterando que se trata de un caso prioritario por la vulnerabilidad de la víctima.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

