Coahuila: abril del 2026, el más lluvioso desde 2010; cambia temporada de lluvias

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    Coahuila: abril del 2026, el más lluvioso desde 2010; cambia temporada de lluvias
    El cambio climático ha modificado la distribución de las lluvias a lo largo del año, señala especialista. FRANCISCO MUÑIZ

En años previos se habían presentado solo 7 milímetros de lluvia mientras que este abril se alcanzaron los 36.5 en el estado

El pasado mes de abril fue el más lluvioso en comparación con el mismo periodo de años anteriores en Coahuila, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia informó que en el cuarto mes llovieron 36.5 milímetros en todo el estado, cifra que no era tan alta desde el año 2010 cuando se registraron 80.2.

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La cantidad de lluvia de este mes de abril contrasta considerablemente con la presentada en los años de este lustro. En 2025 se constataron 6.1 milímetros, en 2024 fueron 7, en 2023 fueron 6.9, en 2022 fueron 14.2 y en 2021 solo 10.9.

Al respecto la académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Juana María Mendoza, explicó que era inusual que dejara de llover tan abundantemente en los meses de abril.

“El clima natural es que llueve todo el año. Puede llover en enero, en febrero, en marzo, en abril. Lo extraño era que no lloviera”, explicó.

La especialista consideró que la temporada de lluvias en Coahuila cambió en la distribución a lo largo del año, mas no necesariamente en la cantidad. Agregó que estos cambios en las lluvias son escenarios esperados por el cambio climático.

$!Las lluvias de abril contrastan con los bajos registros de los últimos cinco años en Coahuila.
Las lluvias de abril contrastan con los bajos registros de los últimos cinco años en Coahuila. HÉCTOR GARCÍA

“Ese es el problema, que la lluvia se concentra mucho en un evento y luego deja mucho tiempo sin que llueva. Eso es peligroso por el agua, por las temperaturas que suben más. Todo tiene su consecuencia”, añadió.

Asimismo expuso que a partir de aproximadamente el año 2005, se también se han presentado abriles muy calientes.

“Últimamente se ha dado que abril y mayo sean muy calientes. Antes no era eso, partir como del 2005 hemos tenido abriles muy calientes. Antes no, porque el clima normal de Saltillo es que abril no sea tan caliente”, puntualizó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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