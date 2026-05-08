Coahuila: abril del 2026, el más lluvioso desde 2010; cambia temporada de lluvias

El pasado mes de abril fue el más lluvioso en comparación con el mismo periodo de años anteriores en Coahuila, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La dependencia informó que en el cuarto mes llovieron 36.5 milímetros en todo el estado, cifra que no era tan alta desde el año 2010 cuando se registraron 80.2.

La cantidad de lluvia de este mes de abril contrasta considerablemente con la presentada en los años de este lustro. En 2025 se constataron 6.1 milímetros, en 2024 fueron 7, en 2023 fueron 6.9, en 2022 fueron 14.2 y en 2021 solo 10.9. Al respecto la académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Juana María Mendoza, explicó que era inusual que dejara de llover tan abundantemente en los meses de abril. “El clima natural es que llueve todo el año. Puede llover en enero, en febrero, en marzo, en abril. Lo extraño era que no lloviera”, explicó. La especialista consideró que la temporada de lluvias en Coahuila cambió en la distribución a lo largo del año, mas no necesariamente en la cantidad. Agregó que estos cambios en las lluvias son escenarios esperados por el cambio climático.

“Ese es el problema, que la lluvia se concentra mucho en un evento y luego deja mucho tiempo sin que llueva. Eso es peligroso por el agua, por las temperaturas que suben más. Todo tiene su consecuencia”, añadió. Asimismo expuso que a partir de aproximadamente el año 2005, se también se han presentado abriles muy calientes. “Últimamente se ha dado que abril y mayo sean muy calientes. Antes no era eso, partir como del 2005 hemos tenido abriles muy calientes. Antes no, porque el clima normal de Saltillo es que abril no sea tan caliente”, puntualizó.

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