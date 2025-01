Coahuila: activistas señalan a autoridades por casos de abandono de mascotas; ‘jamás han contestado ninguna denuncia’

A casi 10 años de la creación y puesta en marcha de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en Coahuila, la presidenta de la asociación Amor por los Animales, Claudia Leza Ortega, señaló que, aunque los artículos de esta ley son beneficiosos para los animales domésticos, en la práctica, las autoridades han dejado mucho que desear frente a la demanda social.

El pasado jueves se hizo viral una publicación en la que una vecina de la colonia San Patricio Plus denunció el abandono de un perro ciego y sordo en el techo de una de las viviendas de un fraccionamiento privado. Claudia Leza lamentó que, desafortunadamente, esta es una realidad constante que se observa semana tras semana.

De acuerdo con la activista, la lucha por la dignidad de los animales domésticos y otros seres sintientes ha sido exhaustiva en los últimos 10 años, aunque persiste la falta de voluntad de los funcionarios, difusión y apoyo de la sociedad para que se logre un cambio en la situación que afecta a perros y gatos en colonias de ciudades como Saltillo.

“La ley quedó bien bonita, pero en la práctica no tenemos ningún avance. No contamos con las instituciones que deberían encargarse de hacer cumplir la ley y las que existen no nos han dado resultados”, afirmó Claudia Leza.

Respecto al tema, indicó que al menos cada semana, los rescatistas de su red de apoyo reciben hasta 10 reportes de este tipo de casos, sin que las autoridades competentes, como la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Coahuila o las propias policías ambientales, tomen acción.

“Desgraciadamente, la Propaec, por ejemplo, que debería encargarse de esto, jamás me ha respondido ninguna denuncia. Lamentablemente, yo y otras organizaciones estamos haciendo ese trabajo. Incluso pensamos que tal vez ni siquiera tienen las herramientas para hacer frente a la situación, pero si no las tienen, ¿por qué no las han buscado o alzado la voz?”, expresó.

Recordó que, en su labor como abogada, ha logrado una sentencia favorable para un perro, en la que se denunció a una persona que tuvo que enfrentar su proceso en prisión. Sin embargo, este tipo de ejemplos no se han logrado a nivel múltiple, lo que ha generado una falta de temor hacia el maltrato animal.

Dijo que, aunque el reciente caso del perro en la colonia San Patricio se hizo viral, es una situación recurrente y una falta de responsabilidad del gobierno, especialmente en lo que respecta a la aplicación de campañas de concientización, que sí se observan en otras prioridades políticas.

“Los problemas no son exclusivos de una colonia, son generales. Esto ocurre porque no tenemos miedo a la autoridad, porque nadie nos va a castigar y nadie hace cumplir la ley. Ya es momento de ponernos las pilas y generar un cambio cultural. Coahuila ya merece una dirección de protección animal que realmente transforme la realidad de los animales en situaciones como la que vimos”, concluyó.