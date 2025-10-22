Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue

Autoridades sanitarias alertaron sobre el aumento en la resistencia del mosquito transmisor del dengue en Coahuila, luego de que se confirmara la presencia de la variante más peligrosa del virus, asociada al dengue hemorrágico.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se han confirmado 269 casos de dengue en la entidad, de los cuales 11 corresponden a la forma hemorrágica, mientras que dos personas han fallecido a causa de esta enfermedad.

El resto de los casos se divide entre 120 pacientes con signos de alarma —como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas y dificultad para respirar— y 137 casos de dengue no grave, caracterizados por fiebre alta, dolor de cabeza intenso, molestias detrás de los ojos y dolor muscular o articular.