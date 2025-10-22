Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
En lo que va del año suman 269 casos, de los cuales 11 corresponden al tipo hemorrágico, el más grave
Autoridades sanitarias alertaron sobre el aumento en la resistencia del mosquito transmisor del dengue en Coahuila, luego de que se confirmara la presencia de la variante más peligrosa del virus, asociada al dengue hemorrágico.
De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se han confirmado 269 casos de dengue en la entidad, de los cuales 11 corresponden a la forma hemorrágica, mientras que dos personas han fallecido a causa de esta enfermedad.
El resto de los casos se divide entre 120 pacientes con signos de alarma —como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas y dificultad para respirar— y 137 casos de dengue no grave, caracterizados por fiebre alta, dolor de cabeza intenso, molestias detrás de los ojos y dolor muscular o articular.
La dependencia señaló que la enfermedad suele tener una duración aproximada de dos semanas, aunque su evolución puede ser grave si no se recibe atención médica adecuada. Por ello, se desaconseja la automedicación, ya que el uso inadecuado de medicamentos puede complicar el cuadro clínico y, en algunos casos, resultar fatal.
RESISTENCIA Y RIESGO DURANTE EL AÑO
El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, advirtió que el mosquito Aedes aegypti —principal transmisor del virus— ha desarrollado mayor resistencia a las bajas temperaturas, lo que ha permitido su presencia más allá del verano, incluso durante el otoño e invierno.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantener limpios patios, cocheras y lotes baldíos, así como eliminar cualquier acumulación de agua, ya que estos sitios se convierten en criaderos del mosquito.
También se recomendó continuar con las fumigaciones periódicas, especialmente tras las lluvias, cuando la humedad y las altas temperaturas crean condiciones ideales para la proliferación del insecto.
La Secretaría de Salud subrayó que la prevención y la detección temprana son claves para contener el avance del dengue y reducir el riesgo de casos graves o fatales.