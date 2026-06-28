Preparan campamento de verano para hijos de policías y personal de seguridad en Coahuila

La subsecretaria de Proximidad y Prevención del Delito, Gabriela Franyuti, informó que el programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años de edad. Durante el período vacacional participarán en actividades recreativas, deportivas y formativas.

Con el objetivo de brindar espacios de recreación y fortalecer el bienestar de las familias del personal de seguridad en Coahuila , la Subsecretaría de Proximidad y Prevención del Delito alista una nueva edición del campamento de verano dirigido a hijas e hijos de policías, agentes de investigación, ministerios públicos y personal administrativo de las corporaciones estatales.

Explicó que, además de juegos y dinámicas acuáticas, el campamento incluirá actividades relacionadas con la labor policial, como ejercicios de investigación, toma de huellas y elaboración de placas de policía. El propósito es acercar a los menores al trabajo que realizan sus padres.

Asimismo, señaló que también se impartirán actividades enfocadas en la alimentación saludable, la activación física y la convivencia entre los participantes.

Franyuti destacó que este programa busca reconocer el esfuerzo diario de quienes integran las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, al ofrecer un espacio de atención para sus familias.

”Si nuestros elementos están bien, van a hacer bien su trabajo. Ellos pasan mucho tiempo cuidando a otros, entonces también tenemos que cuidar de los suyos”, expresó.

La funcionaria indicó que el campamento está dirigido a hijos del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, incluidos policías, ministerios públicos, agentes de Investigación Criminal y trabajadores administrativos.

En otro tema, Franyuti destacó la respuesta ciudadana que han tenido los recorridos de proximidad encabezados por la Fiscalía General del Estado en diferentes colonias. Señaló que estas visitas permiten atender de manera directa solicitudes y reportes de la población.

”Que la policía llegue hasta la puerta de tu casa siempre es bien recibido. Ahí mismo atendemos peticiones y levantamos reportes para darles seguimiento”, comentó.