Coahuila: Ante frío, autoridades ponen en marcha plan de respuesta invernal 2025-2026

Coahuila
/ 14 diciembre 2025
    Coahuila: Ante frío, autoridades ponen en marcha plan de respuesta invernal 2025-2026
    Se activó la red de albergues temporales en los 38 municipios del estado, confirmó Protección Civil. FOTO: CORTESÍA

Activan operativo que tiene como objetivo principal reducir riesgos y proteger a la población en la entidad

Ante el pronóstico de frentes fríos más intensos y la posibilidad de heladas en distintas regiones del estado, el Gobierno de Coahuila puso en marcha el Plan de Respuesta Invernal 2025–2026, un operativo coordinado por la Subsecretaría de Protección Civil con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población durante la temporada invernal.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García, informó que el plan contempla acciones preventivas y de atención inmediata, con especial énfasis en personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, familias de escasos recursos y personas en situación de calle.

TE PUEDE INTERESAR: Frente X las 40 Horas advierte posibles afectaciones en iniciativa de jornada laboral

De acuerdo con la dependencia, el operativo se basa en la coordinación entre autoridades estatales y municipales, corporaciones de emergencia, cuerpos de seguridad y dependencias federales, lo que permite una respuesta más rápida ante contingencias provocadas por bajas temperaturas.

Como parte del plan, se mantienen activas células de monitoreo y respuesta rápida en todas las regiones del estado, las cuales realizan vigilancia constante en carreteras, comunidades rurales, colonias vulnerables y zonas de riesgo. Asimismo, se da seguimiento permanente a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional para emitir alertas tempranas sobre frentes fríos, heladas, vientos fuertes o posibles nevadas.

Protección Civil informó que se activó la red estatal de refugios temporales en los 38 municipios de Coahuila. Estos espacios están equipados con cobijas, colchonetas, bebidas calientes y personal capacitado para atender a quienes requieran resguardo. En total, se dispone de más de 100 refugios con capacidad para atender a más de nueve mil personas cuando las temperaturas alcanzan niveles considerados de riesgo.

Además, brigadas realizan recorridos en distintos puntos del estado para detectar personas que pernoctan en la vía pública, supervisar comunidades alejadas, apoyar a automovilistas varados por heladas o nevadas, y verificar condiciones de vivienda, así como el uso seguro de sistemas de calefacción.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la población a extremar medidas preventivas, entre ellas evitar el uso de anafres o fogatas dentro de las viviendas, mantener ventilación adecuada al utilizar calentadores de gas, revisar instalaciones eléctricas y proteger especialmente a menores de edad, personas adultas mayores y enfermos.

Finalmente, Protección Civil recordó que cualquier emergencia o solicitud de auxilio puede reportarse al número 9-1-1, disponible las 24 horas.

