Revisará Claudia Sheinbaum nuevas medidas sobre ‘turismo de maternidad’ en EU

La mandataria federal reconoció que no se tienen estadísticas que involucre a mexicanas sobre este tipo de turismo a la Unión Americana, pero aseguró que son pocos casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su administración analizará las implicaciones de las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos del llamado “turismo de maternidad” en la que mujeres extranjeras embarazadas viajan al país vecino para que sus hijos nazcan ahí y obtengan la ciudadanía estadounidense.

“Esto lo ha echado atrás la Suprema Corte de Estados Unidos, porque tienen claramente en su Constitución que la persona que nace en Estados Unidos es estadounidense. Entonces, el presidente de Estados Unidos pues ha buscado otros mecanismos para regular esto. Hasta ahora la Corte pues ha planteado algo distinto”, apuntó.

“Entonces, no, no tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca allá su bebé y sea reconocido como estadounidense y regrese a México. No conocemos las estadísticas de ello, pero en realidad si llegara a ocurrir, son muy pocos casos. No hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido. Y lo podemos revisar, pero es un orgullo ser mexicano”, dijo.