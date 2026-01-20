Coahuila: Arranca Manolo Jiménez programa alimentario

Coahuila
/ 20 enero 2026
    Coahuila: Arranca Manolo Jiménez programa alimentario
    La administración de Jiménez prioriza el crecimiento con desarrollo económico, seguridad y programas sociales. FOTO: CORTESÍA

Desde Saltillo, gobernador de Coahuila pone en marcha programa de Mejora que llegará a los 38 municipios

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, arrancó el Programa Alimentario que beneficiará a miles de familias, en el marco de las acciones de la estrategia Mejora Coahuila.

Desde la colonia Niños Héroes, al sur de Saltillo, el mandatario puso en marcha el programa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los coahuilenses a través de tres ejes principales: desarrollo económico, seguridad y programas sociales.

“Hoy venimos a arrancar un programa muy importante para nuestra gente, con el que beneficiamos a miles de familias con productos alimentarios, en este caso leche y huevo; pero también este programa alimentario contempla El Despenzón, que está bien surtido de productos, y esto forma parte de muchos programas sociales que tenemos”, dijo Jiménez Salinas.

Jiménez dijo que, al ser uno de los mejores estados para vivir, en Coahuila se trabaja en obras y programas sociales, pero también en creación de empleos, seguridad, educación o salud.

El mandatario detalló que rehabilitar el interior de las colonias es muy importante, y en ese sentido dio a conocer un programa de bacheo, pavimentación y limpieza de terrenos baldíos para Saltillo, mismo que se llevará a cabo en coordinación con el alcalde Javier Díaz.

Recordó que, a través de Mejora, durante 2026 se pondrán en marcha otros programas, como es el caso del de empleo temporal para mujeres cuidadoras, créditos para micro y pequeños comerciantes o empresarios, entre otros.

“Aquí no andamos grillando, no andamos peleando, no andamos dividiendo. Aquí no vamos ni para la izquierda, ni para la derecha: aquí vamos puro para adelante”.

Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora, señaló que con cada programa que se emprende, los coahuilenses continúan ahorrando dinero que pueden invertir en otros fines.

Aseguró que seguirá el desarrollo parejo en todas las regiones de Coahuila, con obras sociales al interior de las colonias, barrios y ejidos, con acciones de pavimento, agua, bacheo, drenaje, electrificación, techos, cuartos, baños, y obras importantes al interior de las escuelas, en beneficio de miles de coahuilenses.

