Saltillo: accidentes viales y suicidios representaron casi el 80 % de las muertes en julio

Julio terminó con saldo rojo en Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe: 47 personas fallecieron y al menos 122 resultaron lesionadas en distintos tipos de incidentes. Los registros oficiales, recopilaciones de VANGUARDIA dan cuenta de un mes marcado por accidentes viales, suicidios, homicidios, enfermedades, actos delictivos y operativos policiales en estas tres localidades de la región sureste de Coahuila. Los siniestros relacionados con el tránsito vehicular fueron la causa más frecuente de fallecimientos y lesiones. Las principales vialidades de la zona, como la carretera 57, la Saltillo-Zacatecas y el Libramiento Norponiente, concentraron choques fatales, volcaduras e incendios vehiculares, algunos con consecuencias múltiples. ACCIDENTES VIALES: LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE Y LESIONES Durante julio, se registraron aproximadamente 46 accidentes viales en la zona metropolitana, que dejaron un saldo de al menos 24 personas fallecidas, lo que representa el 51.1 por ciento del total de muertes del mes. Estas cifras incluyen colisiones, volcaduras y atropellamientos, afectando a conductores, motociclistas, peatones y ciclistas. En la carretera 57, particularmente en los tramos de Los Chorros y La Carbonera en Arteaga, se documentaron catorce accidentes, con un saldo de ocho personas fallecidas durante el mes. La pendiente, las curvas cerradas y el exceso de velocidad son factores constantes que aumentan el riesgo en esta vía.

El Libramiento Norponiente fue escenario de colisiones frontales con múltiples víctimas fatales, incluyendo un choque entre una pipa y un tráiler que terminó con dos personas calcinadas. Además, se reportaron incendios vehiculares que requirieron intervención de bomberos y cierre temporal de la circulación. La carretera Saltillo-Zacatecas registró varios choques frontales y salidas del camino, especialmente cerca del ejido San José de la Joya, donde las condiciones del asfalto y la falta de señalización contribuyen a los accidentes. La carretera Saltillo-Torreón y la de Monclova presentaron atropellos y volcaduras, entre ellos la muerte de un peatón atropellado por varios vehículos en el tramo Torreón-Saltillo. Por su parte, el Libramiento Óscar Flores Tapia concentró choques derivados de maniobras imprudentes, retornos sin precaución y exceso de velocidad. En zona urbana, los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, Luis Donaldo Colosio, Manuel W. González, Eulalio Gutiérrez y el Periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA) destacaron por registrar al menos nueve accidentes, que incluyen volcaduras, atropellamientos mortales y persecuciones policiales. En Periférico LEA también hubo intentos de suicidio desde puentes peatonales.

Entre los lesionados, 17 correspondieron a motociclistas, de los cuales tres fallecieron, y también se documentaron casos de ciclistas y peatones atropellados. Un accidente masivo en Ramos Arizpe, donde un camión de personal volcó en zona industrial, dejó 35 heridos. SUICIDIOS: UNA TRAGEDIA SILENCIOSA Y PERSISTENTE Durante julio, 13 personas se quitaron la vida en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, lo que representa el 27.7 por ciento del total de fallecimientos. Estos casos ocurrieron en domicilios particulares y espacios públicos como arroyos, bosques y panteones. Entre los casos destacan el de un joven de la colonia Balcones que dejó una carta expresando sentirse rechazado; Francisco Javier "N", de 47 años, encontrado colgado en el Panteón de Santiago con una nota dirigida a la Santa Muerte; y un operador de transporte en Arteaga que se ahorcó tras enviar un mensaje a su exesposa. La mayoría de los suicidios fueron cometidos por hombres entre 25 y 60 años. También hubo tres intentos de suicidio que fueron prevenidos por la intervención de policías y ciudadanos.

FALLECIMIENTOS POR CAUSAS NATURALES: ENTRE LA EMERGENCIA Y LA SOLEDAD Ocho personas murieron por enfermedades, infartos o complicaciones médicas, equivalentes al 17 por ciento del total. Varias de estas muertes ocurrieron en domicilios o en trayectos hacia hospitales. Entre los casos se incluyen el de Benita “N”, de 64 años, que falleció en la Estación de Bomberos tras no recibir atención médica oportuna; un hombre hondureño en la colonia Landín que murió por cirrosis; y una mujer de 38 años que murió deshidratada dentro de su camioneta luego de ser dada de alta. Se reportaron también adultos mayores encontrados sin vida en sus viviendas con varios días de descomposición, en colonias como Nueva Imagen, Mirasierra y Satélite Sur. HOMICIDIOS Y MUERTES VIOLENTAS: UNA MINORÍA CON ALTO IMPACTO Se confirmaron dos homicidios, representando el 4.2 por ciento del total de muertes en el mes. Santiago Rivera, de 21 años, falleció por quemaduras graves en su casa, con su agresor detenido. Otro hombre murió tras ser atacado con arma de fuego y volcar su vehículo en la carretera a Monterrey.

Adicionalmente, cuatro muertes están bajo investigación con indicios de posible violencia. LESIONADOS: MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS AFECTADAS En total, 122 personas resultaron lesionadas en julio. De ellas, alrededor del 41 por ciento están relacionadas con accidentes de tránsito, incluyendo 17 motociclistas (3 fallecidos), ciclistas y peatones atropellados. Además del accidente masivo en Ramos Arizpe con 35 heridos, se reportaron lesiones por caídas, quemaduras, intoxicaciones, agresiones físicas y descargas eléctricas. AGRESIONES, INTENTOS DE SUICIDIO Y OTRAS EMERGENCIAS Durante el último mes se atendieron diversos incidentes relacionados con violencia, salud mental y accidentes domésticos. Uno de los casos más graves fue el de una niña de cuatro años lesionada por un botellazo arrojado desde una motocicleta en movimiento. También se reportaron riñas entre vecinos y ataques físicos a personas que intentaron evitar robos.

Además, se frustraron tres intentos de suicidio gracias a la intervención oportuna de cuerpos de emergencia. Se registraron también episodios de quemaduras, intoxicaciones y descargas eléctricas en viviendas, así como en situaciones vinculadas a delitos. ROBOS, CATEOS Y DELITOS SEXUALES: 33 PERSONAS DETENIDAS EN EL MES Un total de 33 personas fueron aseguradas por su presunta participación en diversos delitos registrados en la región. Entre los casos más relevantes destaca la detención de 11 individuos implicados en el robo y adulteración de aproximadamente 2 millones de litros de hidrocarburo, distribuido en al menos tres gasolineras. Las autoridades también realizaron varios cateos relacionados con actividades ilícitas como venta clandestina de alcohol, narcomenudeo, violencia familiar y delitos sexuales. Uno de los casos más graves fue el arresto de un hombre acusado de violación equiparada en perjuicio de su hija de tan solo cuatro años. El segundo rubro con mayor incidencia fue el de delitos y detenciones, acumulando 41 hechos, lo que representa el 23.3 por ciento del total registrado en el periodo. Entre estos casos se incluyen siete robos y nueve agresiones físicas.

También se reportaron siete incidentes relacionados con abuso sexual o corrupción de menores, además de cinco cateos y aseguramientos vinculados con drogas o hidrocarburos. Durante este tiempo, se registraron tres casos de violencia familiar, así como dos persecuciones policiales y dos agresiones a autoridades. Asimismo, se documentaron tres delitos ambientales y otros ilícitos diversos. Las acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de seguridad coordinados por corporaciones estatales y federales, con el objetivo de frenar actividades delictivas y reforzar la vigilancia en zonas de alto riesgo. INCENDIOS, ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y MALTRATO ANIMAL Se reportaron seis incendios, dos de ellos vehiculares y el resto en casas habitación. En el centro de Saltillo, una vivienda abandonada utilizada como punto de consumo se incendió sin víctimas.