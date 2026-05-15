Coahuila busca cerrar brecha de autonomía económica; CCME toma protesta a nueva directiva estatal

El comité estatal rindió protesta en las instalaciones de la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, durante una ceremonia a la que asistieron empresarias y representantes de distintas cámaras empresariales.

Con el objetivo de impulsar una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico y manufacturero del estado, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) realizó la toma de protesta de su nueva mesa directiva en Coahuila , la cual será encabezada por Ana Cecilia Mata como presidenta estatal.

Durante el evento, la presidenta nacional del organismo, Norma Ramírez Hinojosa, destacó que, aunque Coahuila se distingue por su auge exportador, aún enfrenta retos importantes en materia de autonomía económica femenina.

“Mientras en los países de la OCDE el 67% de las mujeres participan activamente en la economía, en México la cifra cae al 46%”, señaló. En el caso de Coahuila, comentó que el estado se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, con una participación del 47%.

La dirigente nacional indicó que esta brecha es crítica, ya que la independencia financiera representa, en muchos casos, una herramienta para que las mujeres puedan salir de entornos de violencia.

No obstante, señaló que Coahuila destaca positivamente en niveles educativos, ya que el 44% de las mujeres cuentan con estudios de preparatoria, lo que facilita su acceso a mejores oportunidades laborales.

Otra de las fortalezas del estado es la formalidad laboral. Explicó que Coahuila mantiene una tasa cercana al 35%, por debajo del promedio nacional del 56%.

“La formalidad es esencial para el crecimiento. Las empresarias que operan bajo la ley ganan un 30% más que aquellas en la informalidad y tienen acceso garantizado a la seguridad social”, comentó Norma Ramírez.

PROGRAMAS Y CAPACITACIÓN

La presidenta nacional del CCME indicó que el consejo nació con el objetivo de fortalecer la presencia de las mujeres empresarias y, posteriormente, logró extenderse en todo el país.