Arizona State University ve en Coahuila condiciones reales para integrarse a la industria global de semiconductores

La ruta de Coahuila hacia la industria de los semiconductores comienza a tomar forma. Como parte del seguimiento a la alianza estratégica establecida a inicios de año entre Arizona State University y el Gobierno Estatal, una misión técnica de la institución estadounidense recorrió distintas regiones de la entidad para identificar capacidades productivas, talento especializado y oportunidades concretas de incorporación a las cadenas de suministro de América del Norte. Durante varios días, especialistas de ASU sostuvieron encuentros con representantes gubernamentales, instituciones académicas, compañías manufactureras, parques industriales y organismos empresariales, en una agenda diseñada para mapear fortalezas existentes y construir una ruta de integración competitiva dentro de uno de los sectores estratégicos con mayor crecimiento global.

DIAGNÓSTICO INDUSTRIAL CON VISIÓN REGIONAL La visita permitió analizar de primera mano la infraestructura industrial de Coahuila, su experiencia manufacturera y el potencial de sus cadenas de proveeduría para participar en procesos vinculados con la producción de componentes electrónicos de alta especialización. Para ASU, la entidad se incorpora a una red de colaboración que la Universidad ya impulsa en otras regiones mexicanas como Sonora, Chihuahua y Baja California, enfocada en fortalecer ecosistemas industriales avanzados, desarrollo de talento y competitividad regional de largo plazo. A través de proyectos de investigación aplicada, alianzas industriales y esquemas de formación especializada, la institución académica busca consolidar plataformas productivas capaces de responder a la creciente demanda global de microcomponentes y tecnología de precisión. TALENTO, INDUSTRIA 4.0 Y NEARSHORING COLOCAN AL ESTADO EN EL RADAR Entre los hallazgos más relevantes de la misión destacan la estabilidad laboral en operaciones manufactureras, capacidades consolidadas en Industria 4.0, experiencia en automatización avanzada y una creciente atracción de inversiones derivadas del fenómeno de nearshoring. Las visitas a plantas industriales también permitieron documentar operaciones de manufactura de precisión y entornos productivos que ya trabajan bajo estándares internacionales de calidad, elementos considerados fundamentales para una eventual participación en procesos de Assembly, Testing and Packaging (ATP), una de las áreas clave dentro de la cadena de valor de semiconductores.

Asimismo, fue reconocido el modelo de educación dual que opera en la entidad, mecanismo que ha permitido vincular a cientos de estudiantes con el sector productivo mediante esquemas formativos alineados con necesidades reales de la industria. PLANEACIÓN POR ETAPAS PARA UN ECOSISTEMA EMERGENTE Aunque Coahuila aún se encuentra en una fase inicial dentro de este sector, los encuentros permitieron identificar una base sólida sobre la cual construir una estrategia especializada de largo alcance.

“Lo que observamos durante la visita es que Coahuila está explorando seriamente estrategias para diversificar sus capacidades industriales. Como uno de los estados líderes en manufactura automotriz en México, evalúa cómo su talento, experiencia productiva y capacidades técnicas pueden respaldar futuras oportunidades relacionadas con esta industria”, señaló Jesús Silva Elizalde. La colaboración entre ASU y Coahuila continuará mediante una estrategia escalonada que contempla vinculación con actores clave, aprendizaje de ecosistemas internacionales, alineación de talento especializado y diseño de una hoja de ruta orientada a la participación futura en industrias tecnológicas de alto valor.

Publicidad