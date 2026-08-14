Coahuila busca ‘mover la aguja’ de la movilidad social

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    Coahuila busca ‘mover la aguja’ de la movilidad social
    El nuevo estudio analizará los 38 municipios de Coahuila, considerando necesidades básicas, bienestar y oportunidades, explicó Lucía Garza (c). FRANCISCO MUÑIZ

La Fundación del Empresariado Coahuilense proyecta investigación de movilidad social desglosado por municipio.

La directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), Lucía Garza Guerra, indicó que el estudio sobre movilidad social que se realiza en colaboración con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) busca convertirse en un parteaguas para la creación de políticas públicas.

Señaló que los hallazgos de esta investigación están transformando la manera en que la FEC distribuye sus recursos y define sus proyectos.

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La dirección de la fundación, encabezada por Lucía Garza Guerra, directora general; Ana Laura Pérez González, directora operativa, y Claudia Peña Rodríguez, coordinadora estatal de Proyectos, estableció una división operativa en su modelo de financiamiento.

Por un lado, se encuentran los Proyectos Estratégicos, programas diseñados específicamente para “mover la aguja” de la movilidad social a largo plazo. Estos se implementan en zonas que cuentan con la densidad poblacional y las condiciones estructurales necesarias para generar oportunidades que permitan a las nuevas generaciones superar de manera sostenible la situación socioeconómica de sus padres.

$!Lucía Garza Guerra, directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense.
Lucía Garza Guerra, directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense. FRANCISCO MUÑIZ

Por otro lado, están los Proyectos Comunitarios, intervenciones destinadas a mejorar de manera inmediata la calidad de vida de comunidades altamente vulnerables mediante apoyos en materia de salud, alimentación o asistencia social, aun cuando las condiciones del entorno impidan un ascenso socioeconómico estructural en el corto plazo.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Con la culminación de esta investigación, la FEC continuará con la generación y búsqueda de información sólida. Para el primer trimestre de 2027, la fundación proyecta presentar un estudio del Índice de Progreso Social a nivel municipal, que evaluará las necesidades humanas básicas, el bienestar y las oportunidades en los 38 municipios de Coahuila.

Además, una vez socializados los resultados del actual estudio de movilidad social, se buscará realizar mesas de trabajo en cada una de las regiones del estado. Estos encuentros contarán con la participación de representantes de la academia, especialistas y el sector empresarial, con el objetivo de diseñar e implementar acciones concretas y coordinadas.

La finalidad, señaló la FEC, es impulsar estrategias que contribuyan a que en Coahuila el origen de una persona nunca determine su destino.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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