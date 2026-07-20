Logra 53% de la población mayor nivel económico respecto a su hogar: Inegi

Es el caso de Baja California, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, con 63.9, 63.7, 62.8 y 59.7 por ciento, respectivamente.

Un mayor porcentaje de la población en cuatro estados de la República considera que tiene un nivel socioeconómico superior al de su hogar de origen.

En contraste, el Estado de México registró el menor porcentaje, con 46.9 por ciento, seguido por Zacatecas, con 47.8 por ciento; Oaxaca, con 48.6 por ciento; y Michoacán, con 48.9 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 (Enbiare).

De acuerdo con los resultados de la Enbiare del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), la mitad de las entidades federativas se ubicaron por arriba de la cifra nacional y 16 se colocaron por debajo.

A nivel de país, 53.1 por ciento de la población de 18 años y más reportó un mayor nivel socioeconómico que el de su hogar de origen; en mujeres fue de 51.3 por ciento y en hombres de 55.2 por ciento.

Salvo en el rubro de logro patrimonial, al comparar su situación actual con la del hogar donde crecieron, la mayoría reportó haber alcanzado un mayor nivel socioeconómico y educativo.

Los datos asociados con la movilidad social subjetiva muestran que 37.3 por ciento de las personas de 18 años y más señalaron haber logrado un patrimonio mayor al de sus padres. En hombres, 39.2 por ciento parecía contar con un mayor logro patrimonial, mientras que en mujeres fue de 35.6 por ciento.

En materia educativa, 71.3 por ciento dijo haber alcanzado un logro escolar superior al de su hogar de origen. En mujeres y hombres, el porcentaje que reportó un mayor logro educativo fue de 71,5 y 71,2 por ciento, respectivamente.

En el ámbito laboral, el 53.1 por ciento de las personas aseguró tener un mayor nivel que el hogar donde creció; en hombres fue de 57.7 por ciento y en mujeres de 53.3 por ciento.