Logra 53% de la población mayor nivel económico respecto a su hogar: Inegi
Según el Inegi, el 53% de los mexicanos mayores de 18 años reporta una movilidad social positiva al superar el nivel socioeconómico de su hogar de origen
Un mayor porcentaje de la población en cuatro estados de la República considera que tiene un nivel socioeconómico superior al de su hogar de origen.
Es el caso de Baja California, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, con 63.9, 63.7, 62.8 y 59.7 por ciento, respectivamente.
En contraste, el Estado de México registró el menor porcentaje, con 46.9 por ciento, seguido por Zacatecas, con 47.8 por ciento; Oaxaca, con 48.6 por ciento; y Michoacán, con 48.9 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 (Enbiare).
De acuerdo con los resultados de la Enbiare del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), la mitad de las entidades federativas se ubicaron por arriba de la cifra nacional y 16 se colocaron por debajo.
A nivel de país, 53.1 por ciento de la población de 18 años y más reportó un mayor nivel socioeconómico que el de su hogar de origen; en mujeres fue de 51.3 por ciento y en hombres de 55.2 por ciento.
Salvo en el rubro de logro patrimonial, al comparar su situación actual con la del hogar donde crecieron, la mayoría reportó haber alcanzado un mayor nivel socioeconómico y educativo.
Los datos asociados con la movilidad social subjetiva muestran que 37.3 por ciento de las personas de 18 años y más señalaron haber logrado un patrimonio mayor al de sus padres. En hombres, 39.2 por ciento parecía contar con un mayor logro patrimonial, mientras que en mujeres fue de 35.6 por ciento.
En materia educativa, 71.3 por ciento dijo haber alcanzado un logro escolar superior al de su hogar de origen. En mujeres y hombres, el porcentaje que reportó un mayor logro educativo fue de 71,5 y 71,2 por ciento, respectivamente.
En el ámbito laboral, el 53.1 por ciento de las personas aseguró tener un mayor nivel que el hogar donde creció; en hombres fue de 57.7 por ciento y en mujeres de 53.3 por ciento.
De acuerdo con el instituto, la Enbiare genera información estadística sobre las dimensiones del bienestar subjetivo de la población de 18 años y más en México. El programa estadístico genera información sobre la satisfacción con la vida, los estados anímicos cotidianos y el propósito de vida, además de permitir analizar su relación con el entorno personal, familiar, social y laboral.
En 2021 se realizó el primer levantamiento de la Enbiare, que constituye el antecedente inmediato de esta segunda edición, con representación nacional y por entidad federativa.