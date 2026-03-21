Coahuila: Celebran el Cazuelazo 2026 en San Juan de Sabinas

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Coahuila: Celebran el Cazuelazo 2026 en San Juan de Sabinas
    Cazuelazo promueve la preservación de las tradiciones culinarias de la región carbonífera. REDES SOCIALES

El evento reunió a familias en un ambiente de convivencia en torno a la gastronomía regional

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con un ambiente familiar y de convivencia comunitaria, dio inicio el Cazuelazo 2026 en la Villa de San Juan de Sabinas, evento encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, que reunió a decenas de familias en torno a la gastronomía tradicional de la región carbonífera.

El festival se llevó a cabo los días 20 y 21 de marzo, consolidándose como una de las celebraciones más representativas del norte de Coahuila. Durante la ceremonia inaugural, el Gobierno Municipal destacó la relevancia de este encuentro como un espacio para preservar las tradiciones culinarias que forman parte de la identidad cultural local, al tiempo que se impulsa el turismo regional.

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Entre los principales atractivos del evento se tuvo el concurso gastronómico de cabrito, machito y pan de maíz, donde cocineros y participantes mostraron su talento.

Jueces y asistentes se deleitaron con los platillos que los participantes prepararon.

$!El evento incluyó un concurso gastronómico de cabrito, machito y pan de maíz.
El evento incluyó un concurso gastronómico de cabrito, machito y pan de maíz. REDES SOCIALES

Estas actividades, además de preservar recetas tradicionales, contribuyen al fortalecimiento de la economía local y a la promoción de la cocina típica de Coahuila, señalaron autoridades.

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En su segundo día, el 21 de marzo, el Cazuelazo ofreció un programa musical que complementó la experiencia gastronómica, con la participación de agrupaciones como Cadetes de Nuevo León, Grupo Discreto y Grupo Retorno, quienes amenizaron la jornada y atrajeron a un mayor número de asistentes.

El Cazuelazo 2026 se posiciona así como un evento clave para la promoción cultural y turística de la región carbonífera, fomentando además la convivencia familiar y la participación activa de la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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