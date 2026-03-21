Coahuila: Celebran el Cazuelazo 2026 en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con un ambiente familiar y de convivencia comunitaria, dio inicio el Cazuelazo 2026 en la Villa de San Juan de Sabinas, evento encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, que reunió a decenas de familias en torno a la gastronomía tradicional de la región carbonífera.

El festival se llevó a cabo los días 20 y 21 de marzo, consolidándose como una de las celebraciones más representativas del norte de Coahuila. Durante la ceremonia inaugural, el Gobierno Municipal destacó la relevancia de este encuentro como un espacio para preservar las tradiciones culinarias que forman parte de la identidad cultural local, al tiempo que se impulsa el turismo regional.

Entre los principales atractivos del evento se tuvo el concurso gastronómico de cabrito, machito y pan de maíz, donde cocineros y participantes mostraron su talento. Jueces y asistentes se deleitaron con los platillos que los participantes prepararon.

Estas actividades, además de preservar recetas tradicionales, contribuyen al fortalecimiento de la economía local y a la promoción de la cocina típica de Coahuila, señalaron autoridades.

En su segundo día, el 21 de marzo, el Cazuelazo ofreció un programa musical que complementó la experiencia gastronómica, con la participación de agrupaciones como Cadetes de Nuevo León, Grupo Discreto y Grupo Retorno, quienes amenizaron la jornada y atrajeron a un mayor número de asistentes. El Cazuelazo 2026 se posiciona así como un evento clave para la promoción cultural y turística de la región carbonífera, fomentando además la convivencia familiar y la participación activa de la comunidad.

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