Empresario coahuilense protagoniza incidente en encuentro nacional de autos clásicos en la Riviera Maya

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Empresario coahuilense protagoniza incidente en encuentro nacional de autos clásicos en la Riviera Maya
    Una nodriza que transportaba varios autos clásicos participantes del encuentro nacional fue robada en la autopista Puebla–Veracruz durante su trayecto de regreso, con pérdidas millonarias para los propietarios. REDES SOCIALES

El director del Museo de Autos y del Transporte de Monterrey fue embestido por Héctor Horacio Dávila durante la logística del evento; organizadores evitaron escalar el conflicto para no afectar la participación internacional

En el marco del séptimo encuentro nacional de vehículos Ford Modelo A, realizado en Cozumel, Quintana Roo, un incidente protagonizado por el empresario coahuilense Héctor Horacio Dávila generó inconformidad entre participantes de distintas asociaciones automovilísticas del país.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en la zona de Punto Venado, mientras se llevaba a cabo el desembarque de unidades que serían trasladadas hacia la isla de Cozumel. Durante las maniobras de organización del contingente, el director del Museo de Autos y del Transporte de Monterrey, Juan Manuel Escareño, fue impactado por un vehículo conducido por Dávila.

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TESTIGOS RELATAN DESORDEN EN LA FORMACIÓN

Según los reportes, los organizadores trabajaban en la alineación de los automóviles para permitir una salida ordenada cuando el conductor de un Ford Modelo A, color azul y modelo 1930, se desvió de la fila. El automóvil avanzó por un carril destinado al tránsito de unidades ajenas al contingente, lo que derivó en el percance.

A pesar de las indicaciones del personal del evento —que incluso envió una motocicleta para redirigir al conductor—, el empresario continuó su marcha fuera del orden establecido, ignorando las instrucciones de logística.

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OPTAN POR NO ESCALAR EL CONFLICTO

Tras el impacto, Escareño decidió no confrontar la situación con el fin de preservar el desarrollo del evento, el cual contaba con la presencia de invitados internacionales. No obstante, el episodio provocó reacciones de molestia entre integrantes de clubes de autos clásicos, quienes compartieron lo ocurrido a través de grupos de mensajería.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones o consecuencias derivadas del incidente.

ROBAN TRANSPORTE CON VEHÍCULOS CLÁSICOS TRAS EL EVENTO

En un hecho distinto pero relacionado con el mismo encuentro, se reportó el robo de una nodriza que trasladaba varios automóviles antiguos valuados individualmente en más de 480 mil pesos, lo que representa una pérdida global cercana a los cinco millones de pesos. Las unidades, que habían participado en las actividades realizadas en Cozumel y la Riviera Maya, fueron sustraídas durante su trayecto de regreso sobre la autopista Puebla-Veracruz.

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De acuerdo con reportes en redes sociales, el vehículo habría sido visto circulando con dirección hacia territorio veracruzano, lo que ha generado alerta entre los propietarios y la comunidad automovilística.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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