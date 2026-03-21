Empresario coahuilense protagoniza incidente en encuentro nacional de autos clásicos en la Riviera Maya

En el marco del séptimo encuentro nacional de vehículos Ford Modelo A, realizado en Cozumel, Quintana Roo, un incidente protagonizado por el empresario coahuilense Héctor Horacio Dávila generó inconformidad entre participantes de distintas asociaciones automovilísticas del país. De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en la zona de Punto Venado, mientras se llevaba a cabo el desembarque de unidades que serían trasladadas hacia la isla de Cozumel. Durante las maniobras de organización del contingente, el director del Museo de Autos y del Transporte de Monterrey, Juan Manuel Escareño, fue impactado por un vehículo conducido por Dávila.

TESTIGOS RELATAN DESORDEN EN LA FORMACIÓN Según los reportes, los organizadores trabajaban en la alineación de los automóviles para permitir una salida ordenada cuando el conductor de un Ford Modelo A, color azul y modelo 1930, se desvió de la fila. El automóvil avanzó por un carril destinado al tránsito de unidades ajenas al contingente, lo que derivó en el percance. A pesar de las indicaciones del personal del evento —que incluso envió una motocicleta para redirigir al conductor—, el empresario continuó su marcha fuera del orden establecido, ignorando las instrucciones de logística.

OPTAN POR NO ESCALAR EL CONFLICTO Tras el impacto, Escareño decidió no confrontar la situación con el fin de preservar el desarrollo del evento, el cual contaba con la presencia de invitados internacionales. No obstante, el episodio provocó reacciones de molestia entre integrantes de clubes de autos clásicos, quienes compartieron lo ocurrido a través de grupos de mensajería. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones o consecuencias derivadas del incidente. ROBAN TRANSPORTE CON VEHÍCULOS CLÁSICOS TRAS EL EVENTO En un hecho distinto pero relacionado con el mismo encuentro, se reportó el robo de una nodriza que trasladaba varios automóviles antiguos valuados individualmente en más de 480 mil pesos, lo que representa una pérdida global cercana a los cinco millones de pesos. Las unidades, que habían participado en las actividades realizadas en Cozumel y la Riviera Maya, fueron sustraídas durante su trayecto de regreso sobre la autopista Puebla-Veracruz.

De acuerdo con reportes en redes sociales, el vehículo habría sido visto circulando con dirección hacia territorio veracruzano, lo que ha generado alerta entre los propietarios y la comunidad automovilística.

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