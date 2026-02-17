ASF destapa presuntas irregularidades por 65 mil 169 mdp en 2024; municipios, en el foco

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 17 febrero 2026
    ASF destapa presuntas irregularidades por 65 mil 169 mdp en 2024; municipios, en el foco
    Para las 1 mil 378 auditorías de gasto federalizado incluidas en la tercera entrega, la ASF emitió pliegos de observaciones por un total de 42 mil millones de pesos. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


irregularidades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


ASF

El informe coloca a alcaldías y ayuntamientos como el principal origen de montos por aclarar, por faltas de documentación

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos durante el ejercicio del presupuesto de 2024, año en el que realizó 2 mil 265 auditorías.

Este martes, en la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, presentó la tercera y última entrega de informes de la Cuenta Pública 2024. En esta entrega se realizaron 1 mil 556 auditorías: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1 mil 378 de gasto federalizado.

TE PUEDE INTERESAR: Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum

Al exponer los resultados, Colmenares detalló que en la tercera entrega se registraron más de 59 mil millones de pesos por presuntas irregularidades en el gasto. De ese total, 5 mil millones de pesos corresponden a montos por aclarar del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal.

El resto, más de 54 mil 344 millones de pesos, se ubicó en el sistema subnacional, es decir, gobiernos estatales, municipales y entes locales. Colmenares señaló que 36% de ese monto correspondió a los gobiernos de las entidades federativas.

TE PUEDE INTERESAR: Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026

“Más de 59% de este monto por aclarar fue determinado por las auditorías efectuadas a alcaldías y municipios, cuya principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino del ejercicio de los recursos de origen federal”, indicó.

Para las 1 mil 378 auditorías de gasto federalizado incluidas en la tercera entrega, la ASF emitió pliegos de observaciones por un total de 42 mil millones de pesos y solicitudes de aclaración por 12 mil millones de pesos.

Con la presentación de esta última entrega, la ASF concluyó la exposición de resultados de la Cuenta Pública 2024 ante la Cámara de Diputados, con señalamientos concentrados en el uso y comprobación de recursos federales ejercidos por instancias del ámbito subnacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


irregularidades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


ASF

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Santos... El número uno

Santos... El número uno
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
Un adolescente de 16 años fue detenido en García, Nuevo León, señalado por su presunta participación en tres ejecuciones y más de 15 delitos de alto impacto.

A sus 16 años, es ligado a tres ejecuciones y 15 delitos de alto impacto en García, Nuevo León
La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones.

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
El reality culinario MasterChef México anuncia un cambio radical: ahora será un formato 24/7 con convivencia total entre participantes.

MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años
Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente.

Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?