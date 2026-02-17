ASF destapa presuntas irregularidades por 65 mil 169 mdp en 2024; municipios, en el foco

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos durante el ejercicio del presupuesto de 2024, año en el que realizó 2 mil 265 auditorías.

Este martes, en la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, presentó la tercera y última entrega de informes de la Cuenta Pública 2024. En esta entrega se realizaron 1 mil 556 auditorías: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1 mil 378 de gasto federalizado.

TE PUEDE INTERESAR: Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum

Al exponer los resultados, Colmenares detalló que en la tercera entrega se registraron más de 59 mil millones de pesos por presuntas irregularidades en el gasto. De ese total, 5 mil millones de pesos corresponden a montos por aclarar del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal.

El resto, más de 54 mil 344 millones de pesos, se ubicó en el sistema subnacional, es decir, gobiernos estatales, municipales y entes locales. Colmenares señaló que 36% de ese monto correspondió a los gobiernos de las entidades federativas.

TE PUEDE INTERESAR: Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026

“Más de 59% de este monto por aclarar fue determinado por las auditorías efectuadas a alcaldías y municipios, cuya principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino del ejercicio de los recursos de origen federal”, indicó.

Para las 1 mil 378 auditorías de gasto federalizado incluidas en la tercera entrega, la ASF emitió pliegos de observaciones por un total de 42 mil millones de pesos y solicitudes de aclaración por 12 mil millones de pesos.

Con la presentación de esta última entrega, la ASF concluyó la exposición de resultados de la Cuenta Pública 2024 ante la Cámara de Diputados, con señalamientos concentrados en el uso y comprobación de recursos federales ejercidos por instancias del ámbito subnacional.