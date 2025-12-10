Coahuila colaboró en la detención de miembro de ‘Los Cabrera’ en operativo federal, confirma FGE

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Coahuila colaboró en la detención de miembro de ‘Los Cabrera’ en operativo federal, confirma FGE
    La captura derivó de investigaciones sobre extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como del seguimiento a las finanzas de Los Cabrera FOTO: ESPECIAL

La detención fue anunciada por el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de redes sociales

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó haber colaborado ampliamente con autoridades federales para lograr la detención de Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera” cercana a la facción de Ismael “El Mayo Zambada en el Cartel de Sinaloa.

Fue este miércoles cuando el Secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch dio a conocer la noticia de la detención de Edgar “N” a través de sus redes sociales.

Esta detención se realizó a través de un operativo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, encabezado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y elementos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la noticia, la detención se dio tras una serie de investigaciones a raíz del hallazgo de extorsiones que realizaron a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas de Los Cabrera.

“La UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico”, dijo Omar García Harfuch.

El funcionario federal hizo un reconocimiento hacia las autoridades de Coahuila por participar activamente en el caso por el que se logró la detención.

Al respecto, la Fiscalía de Coahuila indicó que no hubo una colaboración expresa en el momento de la detención de Edgar “N”, sin embargo, a lo largo de los últimos meses hubo una colaboración estrecha en materia de inteligencia para que se lograra definir el rastro del operador.

Según las propias autoridades, las investigaciones sobre Los Cabrera, quienes colaboraban como un brazo delictivo de la facción de “Los Mayos” del Cartel de Sinaloa, desde los años 90, arrojaron que el grupo comandado por Edgar “N” operaba en la región Laguna, tanto en Durango como en Coahuila, por lo cual las autoridades locales pudieron aportar información.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

