Coahuila: Colitis ulcerosa, enfermedad silenciosa que impacta la vida laboral y emocional

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica que suele manifestarse entre la segunda y cuarta década de la vida, una etapa marcada por intensa actividad social y laboral, por lo que su impacto trasciende lo médico y alcanza la esfera emocional, familiar y profesional de quienes la padecen, advirtió la doctora Ceriolith Tenorio, especialista en gastroenterología.

De acuerdo con la experta, este padecimiento se caracteriza por la inflamación persistente del colon, lo que ocasiona síntomas como diarrea con sangre, dolor abdominal y una sensación constante de urgencia para evacuar, signos que con frecuencia se confunden con infecciones gastrointestinales u otros trastornos digestivos.

En 2021, Clinical Research Institute Saltillo convocó a la ciudadanía a participar en un ejercicio, siempre y cuando contaran con un diagnóstico confirmado de enfermedad de Crohn o colitis ulcersa; en ese tiempo, el instituto ofreió una valoración médica especializada, así como tratamiento y seguimiento inegral sin costo alguno, por un periodo de tres años.

UNA ENFERMEDAD SUBDIAGNOSTICADA EN MÉXICO

En México se estima que alrededor de 48 mil personas viven con colitis ulcerosa; sin embargo, una proporción importante carece de un diagnóstico formal, debido a que los síntomas suelen atribuirse erróneamente al síndrome de intestino irritable u otras causas comunes de diarrea.

La doctora Tenorio explicó que ciertos factores pueden detonar recaídas en pacientes diagnosticados, entre ellos las comidas abundantes, el consumo de alcohol y los horarios desordenados. “El intestino es altamente sensible tanto al estrés como a la alimentación. La mala adherencia al tratamiento, sumada a estrés emocional o físico y cambios dietéticos, puede provocar un rebrote de la enfermedad”, señaló.

IMPACTO EMOCIONAL Y RIESGO DE COMPLICACIONES

Más allá del daño físico, la colitis ulcerosa conlleva consecuencias emocionales significativas. “Muchos pacientes evitan reuniones sociales o viajes por temor a un episodio inesperado. El aislamiento social, la ansiedad y la incertidumbre son frecuentes, sobre todo cuando no existe información clara sobre el diagnóstico o un plan de manejo adecuado”, puntualizó la especialista.

La falta de control oportuno de la enfermedad puede derivar en complicaciones graves. El daño intestinal progresivo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de colon, por lo que el diagnóstico temprano y el seguimiento médico continuo resultan fundamentales para mantener la enfermedad en remisión.

Ante este panorama, los expertos recomiendan acudir al médico cuando los síntomas digestivos persisten o se presentan datos de alarma como diarrea con sangre, pérdida de peso involuntaria o fatiga constante. “Vivir con colitis ulcerosa requiere atención médica continua y un acompañamiento integral que incluya nutrición adecuada, bienestar emocional y estricta adherencia terapéutica”, subrayó la doctora Tenorio.

Finalmente, recordó que quienes deseen informarse más sobre esta enfermedad pueden consultar el sitio www.viviendoconcolitisulcerosa.com, un espacio con materiales educativos y orientación confiable para pacientes y familiares.