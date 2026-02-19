Coahuila: Comprar tu primer coche financiado: errores que debes evitar

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Coahuila: Comprar tu primer coche financiado: errores que debes evitar
    Enero de 2026 registró la mejor venta de autos para ese mes en las últimas dos décadas, con más de 131 mil unidades. ESPECIAL
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Autos
crédito
finanzas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


AMDA

Recomienda Profeco no destinar más del 30 por ciento de tu sueldo en la adquisición de un auto

El mercado automotriz mexicano inició 2026 con cifras históricas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en enero se comercializaron 131 mil 491 vehículos, el mejor resultado para ese mes en los últimos 20 años, incluso por encima de los registros previos a la pandemia.

El segundo mejor desempeño se había presentado en 2017, cuando se vendieron 123 mil 447 unidades, lo que confirma que el arranque de este año marcó un punto de inflexión para la industria.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, de nuevo en octavo lugar en ventas de vehículos durante arranque de año

CRÉDITO AUTOMOTRIZ: 39 MESES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO

El dinamismo del sector está respaldado por el comportamiento del crédito al consumo de bienes duraderos —cartera automotriz—, que acumula 39 meses consecutivos de crecimiento, con una tasa promedio de 14.16 por ciento.

Esta tasa es tres veces menor que la que registran los créditos personales y microcréditos, lo que ha favorecido el acceso al financiamiento vehicular. En el histórico de tasas promedio para enero, el segmento Prime —clientes con mejor historial crediticio— se mantiene por encima del 14 por ciento, aunque ligeramente por debajo del 14.19 por ciento observado en enero de 2025.

“Las tasas vienen determinadas por varios factores, principalmente la tasa de referencia que establece el Banco de México. En el último año ha experimentado cambios significativos. Después de tener reducciones desde marzo de 2025, en febrero el organismo decidió mantenerla en 7 por ciento debido a temas comerciales y la incertidumbre global”, explicó Ken Charles, director digital de la financiera MStar.

El especialista precisó que para el segmento subprime —con historial crediticio menos sólido— las tasas pueden oscilar entre 19 y 36 por ciento anual.

CAHUILA SE POSICIONA ENTRE LOS 10 PRIMEROS LUGARES

En el ámbito estatal, Coahuila se ubicó en la octava posición nacional en ventas durante enero de 2026, al reportar 3 mil 388 unidades comercializadas, cifra que representa un crecimiento de 3.3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El top ten nacional lo encabeza la Ciudad de México con 19 mil 187 unidades, seguida por el Estado de México con 14 mil 239; Nuevo León con 11 mil 585; Jalisco con 9 mil 540; y Puebla con 6 mil 224 vehículos vendidos.

Este posicionamiento consolida a Coahuila como uno de los mercados regionales con mayor dinamismo en el inicio del año.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SOBREENDEUDAMIENTO

En México, el financiamiento automotriz es un mecanismo clave para la adquisición de vehículos. De enero a noviembre de 2025, 61.8 por ciento de las unidades comercializadas se adquirieron mediante algún esquema crediticio, un aumento de 5.2 por ciento respecto al año previo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

Ante este escenario, especialistas recomiendan analizar con detenimiento la capacidad de pago. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere que el pago mensual del vehículo no supere el 30 por ciento del ingreso, especialmente si ya se cuenta con otros compromisos financieros.

Ken Charles subrayó la importancia de revisar el historial crediticio —un puntaje superior a 700 puede facilitar mejores condiciones—, comparar opciones entre entidades financieras, leer detalladamente las cláusulas contractuales y considerar un enganche elevado para reducir intereses y plazos.

“Un error común es no leer la letra pequeña”, advirtió el especialista, quien enfatizó que la compra del primer vehículo puede ser una experiencia positiva si se toman decisiones informadas y alineadas al presupuesto personal.

Con un mercado en expansión y tasas relativamente estables, el reto para los consumidores será equilibrar entusiasmo de compra con disciplina financiera, en un entorno donde el crédito continúa siendo motor del crecimiento automotriz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
crédito
finanzas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


AMDA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la masacre de Allende, hay versiones que consideran que hasta 300 personas fueron asesinadas.

Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende
Coahuila se coloca entre las entidades con mayor respaldo ciudadano hacia el Ejército, según datos oficiales.

Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%
Protección Civil de Saltillo contabiliza alrededor de 90 incendios en predios baldíos.

Saltillo registra 40% menos incendios en baldíos, pero advierten riesgo por calor y vegetación seca
El objetivo es obtener dinero o datos personales y bancarios.

Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo
Javier Díaz buscará platicar de diversos proyectos con la mandataria federal.

Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
Reforma electoral

Reforma electoral
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila