Coahuila: Comprar tu primer coche financiado: errores que debes evitar

El mercado automotriz mexicano inició 2026 con cifras históricas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en enero se comercializaron 131 mil 491 vehículos, el mejor resultado para ese mes en los últimos 20 años, incluso por encima de los registros previos a la pandemia.

El segundo mejor desempeño se había presentado en 2017, cuando se vendieron 123 mil 447 unidades, lo que confirma que el arranque de este año marcó un punto de inflexión para la industria.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, de nuevo en octavo lugar en ventas de vehículos durante arranque de año

CRÉDITO AUTOMOTRIZ: 39 MESES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO

El dinamismo del sector está respaldado por el comportamiento del crédito al consumo de bienes duraderos —cartera automotriz—, que acumula 39 meses consecutivos de crecimiento, con una tasa promedio de 14.16 por ciento.

Esta tasa es tres veces menor que la que registran los créditos personales y microcréditos, lo que ha favorecido el acceso al financiamiento vehicular. En el histórico de tasas promedio para enero, el segmento Prime —clientes con mejor historial crediticio— se mantiene por encima del 14 por ciento, aunque ligeramente por debajo del 14.19 por ciento observado en enero de 2025.

“Las tasas vienen determinadas por varios factores, principalmente la tasa de referencia que establece el Banco de México. En el último año ha experimentado cambios significativos. Después de tener reducciones desde marzo de 2025, en febrero el organismo decidió mantenerla en 7 por ciento debido a temas comerciales y la incertidumbre global”, explicó Ken Charles, director digital de la financiera MStar.

El especialista precisó que para el segmento subprime —con historial crediticio menos sólido— las tasas pueden oscilar entre 19 y 36 por ciento anual.

CAHUILA SE POSICIONA ENTRE LOS 10 PRIMEROS LUGARES

En el ámbito estatal, Coahuila se ubicó en la octava posición nacional en ventas durante enero de 2026, al reportar 3 mil 388 unidades comercializadas, cifra que representa un crecimiento de 3.3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El top ten nacional lo encabeza la Ciudad de México con 19 mil 187 unidades, seguida por el Estado de México con 14 mil 239; Nuevo León con 11 mil 585; Jalisco con 9 mil 540; y Puebla con 6 mil 224 vehículos vendidos.

Este posicionamiento consolida a Coahuila como uno de los mercados regionales con mayor dinamismo en el inicio del año.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SOBREENDEUDAMIENTO

En México, el financiamiento automotriz es un mecanismo clave para la adquisición de vehículos. De enero a noviembre de 2025, 61.8 por ciento de las unidades comercializadas se adquirieron mediante algún esquema crediticio, un aumento de 5.2 por ciento respecto al año previo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

Ante este escenario, especialistas recomiendan analizar con detenimiento la capacidad de pago. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere que el pago mensual del vehículo no supere el 30 por ciento del ingreso, especialmente si ya se cuenta con otros compromisos financieros.

Ken Charles subrayó la importancia de revisar el historial crediticio —un puntaje superior a 700 puede facilitar mejores condiciones—, comparar opciones entre entidades financieras, leer detalladamente las cláusulas contractuales y considerar un enganche elevado para reducir intereses y plazos.

“Un error común es no leer la letra pequeña”, advirtió el especialista, quien enfatizó que la compra del primer vehículo puede ser una experiencia positiva si se toman decisiones informadas y alineadas al presupuesto personal.

Con un mercado en expansión y tasas relativamente estables, el reto para los consumidores será equilibrar entusiasmo de compra con disciplina financiera, en un entorno donde el crédito continúa siendo motor del crecimiento automotriz.