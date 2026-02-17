Coahuila, de nuevo en octavo lugar en ventas de vehículos durante arranque de año

/ 17 febrero 2026
    Coahuila, de nuevo en octavo lugar en ventas de vehículos durante arranque de año
    Fue del mes de enero a diciembre del año 2025 que en Coahuila se vendieron 38 mil 892 unidades. ESPECIAL.

Fue durante el primer mes del año 2026 que se lograron vender en la entidad más de tres mil unidades

Coahuila se mantiene en el Top Ten de ventas de vehículos durante el primer mes del año 2026, pues en enero se ubicó en la octava posición al reportar 3,388 unidades, número que significó un crecimiento de 3.3% contra el mismo mes del año anterior.

De acuerdo a la información de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) el Top Ten lo lidera la Ciudad de México con 19,187 unidades, le sigue Estado de México con 14,239, Nuevo León con 11,585, Jalisco con 9,540 y Puebla con 6,224 unidades.

Le sigue Veracruz con 6,144 unidades, Guanajuato con 5,426, Coahuila con sus 3,388, Yucatán con 3,103 unidades y Tamaulipas con 3,094 unidades.

Cabe destacar que el año pasado, Coahuila se ubicó también en el octavo lugar de ventas tanto en diciembre como en el acumulado enero-diciembre 2025; en el último mes de ese año se reportaron ventas de 3,843 unidades y en el acumulado de 38,892 unidades.

