Diputada exhorta a reforzar seguridad en escuelas ante violencia

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Diputada exhorta a reforzar seguridad en escuelas ante violencia
    Desde el Congreso del Estado se pide a la Secretaría de Educación Pública reforzar la seguridad de los maestros en las escuelas. HOMERO SÁNCHEZ

El llamado incluye evaluar riesgos en planteles y retomar una iniciativa de protección para docentes presentada en septiembre de 2025

La diputada de Morena, Magaly Hernández, exhortó a la Secretaría de Educación Pública a implementar acciones para fortalecer la seguridad en las escuelas de Coahuila y el resto del País ante el incremento de hechos de violencia que afectan a docentes y personal educativo.

La legisladora solicitó realizar, de manera prioritaria, una evaluación integral de riesgos en los centros escolares, con el fin de prevenir agresiones y garantizar entornos seguros. También pidió impulsar estrategias de concientización dirigidas a estudiantes y familias para revalorizar la labor docente y promover una cultura de paz.

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“Las escuelas se han convertido en lugares de agresiones y conflictos. La violencia, desgraciadamente, se ha venido normalizando en muchos planteles educativos alterando la dinámica escolar”, señaló.

De acuerdo con los datos expuestos, entre 2021 y 2025 se registraron más de 160 ataques con arma blanca en México que han afectado a estudiantes, profesores y personal administrativo. Además, desde 2024 se ha advertido que hasta 4 de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de violencia por parte de estudiantes o sus familias, mientras que en algunas entidades las denuncias casi se han duplicado en el actual ciclo escolar.

Magaly Hernández destacó que las agresiones, insultos y amenazas han dejado de ser hechos aislados y que las maestras y los maestros están cada vez más expuestos, más vulnerables y desprotegidos.

En ese contexto, también hizo referencia a hechos recientes de violencia extrema en el País, como el asesinato de 2 maestras en un plantel de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrido el 24 de marzo, al señalar que estos casos evidencian el nivel de vulnerabilidad del sector educativo.

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Como parte de su planteamiento, la diputada pidió retomar el análisis de la iniciativa de Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila, presentada en septiembre del año pasado con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección para el personal docente.

El pleno del Congreso guardó un minuto de silencio en memoria de docentes que han perdido la vida a causa de la violencia escolar en Coahuila y en otras entidades del país.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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