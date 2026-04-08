Coahuila deja en manos de escuelas decisión sobre ver partidos del Mundial en aulas

El titular de la dependencia estatal, Emmanuel Garza Fishburn, explicó que la prioridad seguirá siendo el cumplimiento de los objetivos académicos, aunque no se descarta habilitar espacios que favorezcan la integración de la comunidad estudiantil en torno al evento deportivo.

La Secretaría de Educación de Coahuila informó que cada escuela tendrá la facultad de determinar si permite a su alumnado seguir los partidos del Mundial dentro de las instalaciones escolares, una medida que quedará sujeta al criterio de las direcciones escolares.

Subrayó que serán las autoridades escolares quienes definan lo más conveniente en cada caso, con base en las condiciones y dinámicas internas de cada institución.

EQUILIBRIO ENTRE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

En ese sentido, señaló que estas actividades pueden representar una oportunidad para fortalecer la convivencia, siempre que no interfieran con el desarrollo educativo.

El funcionario puntualizó que existe apertura para este tipo de dinámicas, siempre bajo un enfoque responsable que garantice el avance en los contenidos académicos.

SIN DAÑOS RELEVANTES DURANTE RECESO

En otro tema, Garza Fishburn dio a conocer que durante el periodo vacacional no se han registrado afectaciones de consideración en los centros educativos de la entidad.

Indicó que los planteles han contado con el respaldo de personal directivo, administrativo y autoridades municipales, lo que ha permitido mantener condiciones de resguardo adecuadas.

Detalló que los reportes han sido mínimos y de carácter aislado, principalmente relacionados con robo de cableado, sin que representen pérdidas significativas en comparación con otros periodos.

Recordó que durante la pandemia sí se registraron daños de mayor magnitud en la infraestructura educativa, situación que contrasta con el panorama actual.