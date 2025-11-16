Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp

El gobernador Manolo Jiménez Salinas celebró el éxito del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y Uruguay en Torreón, encuentro que dejó una derrama económica estimada en 150 millones de pesos y alcanzó el 100% de ocupación hotelera en la región.

De acuerdo con el mandatario, el juego —realizado como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026— no solo destacó por el espectáculo deportivo, sino también por su impacto económico y por reafirmar la capacidad de Coahuila para albergar eventos de talla mundial.

Jiménez Salinas señaló que la afluencia de visitantes llenó hoteles, restaurantes, comercios y servicios en toda la Laguna, lo que representa el tipo de actividad económica que su administración busca atraer: “La pasión por el fútbol se tradujo en una afluencia masiva que permitió alcanzar el 100% de ocupación hotelera. Esta es la derrama económica que Coahuila necesita y que estamos impulsando”, afirmó.

El gobernador destacó que uno de los factores clave para que la entidad pudiera recibir un encuentro de esta magnitud fue el trabajo coordinado en materia de seguridad. Para el partido se desplegó un operativo especial en el Territorio Santos Modelo y en las zonas de esparcimiento de Torreón, lo que permitió un desarrollo ordenado antes, durante y después del evento.