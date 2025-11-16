Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp

Coahuila
/ 16 noviembre 2025
    Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
    El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial. Foto: Especial

Gobierno del Estado destaca que la entidad reafirma su capacidad para albergar eventos de talla mundial

El gobernador Manolo Jiménez Salinas celebró el éxito del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y Uruguay en Torreón, encuentro que dejó una derrama económica estimada en 150 millones de pesos y alcanzó el 100% de ocupación hotelera en la región.

De acuerdo con el mandatario, el juego —realizado como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026— no solo destacó por el espectáculo deportivo, sino también por su impacto económico y por reafirmar la capacidad de Coahuila para albergar eventos de talla mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo abucheos, México y Uruguay firman un gris 0-0 en Torreón; Gilberto Mora, la figura

Jiménez Salinas señaló que la afluencia de visitantes llenó hoteles, restaurantes, comercios y servicios en toda la Laguna, lo que representa el tipo de actividad económica que su administración busca atraer: “La pasión por el fútbol se tradujo en una afluencia masiva que permitió alcanzar el 100% de ocupación hotelera. Esta es la derrama económica que Coahuila necesita y que estamos impulsando”, afirmó.

El gobernador destacó que uno de los factores clave para que la entidad pudiera recibir un encuentro de esta magnitud fue el trabajo coordinado en materia de seguridad. Para el partido se desplegó un operativo especial en el Territorio Santos Modelo y en las zonas de esparcimiento de Torreón, lo que permitió un desarrollo ordenado antes, durante y después del evento.

$!La afición disfrutó de un partido del que se tenían expectativas, pero que terminó con igualada.
La afición disfrutó de un partido del que se tenían expectativas, pero que terminó con igualada. Foto: Especial

Asimismo, subrayó la confianza de la Federación Mexicana de Futbol, cuyo presidente ejecutivo, Ivar Sisniega Campbell, eligió a Coahuila por las condiciones de paz y seguridad que ofrece el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón

El gobierno estatal considera que este tipo de eventos posicionan a Torreón “en el ojo de México y del mundo”, al consolidarla como destino para el turismo deportivo y de negocios. Jiménez Salinas reiteró que su administración continuará trabajando para atraer más actividades que impulsen la economía local y fortalezcan el orgullo coahuilense.

“Este es solo el arranque de los grandes eventos que vendrán para Coahuila. Seguiremos abriendo las puertas a la inversión, al turismo y a todo aquello que ponga en alto el nombre de nuestro estado”, concluyó.

Temas


Futbol
Turismo
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?