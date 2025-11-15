Bajo abucheos, México y Uruguay firman un gris 0-0 en Torreón; Gilberto Mora, la figura

La Selección Mexicana empató 0-0 ante Uruguay en el Estadio TSM Corona, en un duelo amistoso que dejó poco futbol y muchas emociones en la tribuna. El público lagunero se hizo sentir en contra del portero Raúl “Tala” Rangel, abucheado desde la presentación del 11 inicial, pues la afición esperaba ver como titular a su ídolo local, Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna. El descontento se repitió al finalizar ambos tiempos tras consumarse el empate sin goles. TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa impulsa el triunfo de México sobre Dinamarca en la Billie Jean King Cup 2025

El duelo comenzó con estudio y escasas llegadas. México avisó primero al minuto 12, cuando una equivocación uruguaya dejó mano a mano a Raúl Jiménez, quien definió desviado. Más tarde, Roberto Alvarado intentó con disparos de media distancia, aunque sin dirección suficiente para inquietar a Santiago Mele. El momento determinante del primer tiempo llegó al minuto 45: Hirving Lozano salió lesionado y dio ingreso a Gilberto Mora, quien cambió la dinámica del Tri y se convirtió en la figura del partido. El juvenil mostró atrevimiento, velocidad e intensidad para pedir la pelota en todo momento. En la segunda parte, México tuvo su mejor opción al minuto 67: Mora controló fuera del área y sacó un disparo de tres dedos que pasó apenas desviado del poste, provocando la ovación más fuerte de la noche. Un minuto antes, Rangel salvó al Tri con un manotazo espectacular tras un remate de Facundo Torres, acción que brevemente apaciguó los abucheos. El juego se calentó en la recta final con choques y amarillas: Diego Lainez, César Montes y Maxi Araújo fueron amonestados tras un conato de bronca.

Pese a los cambios ofensivos con Orbelín Pineda, Erik Lira, Germán Berterame y Lainez, México fue incapaz de romper el orden defensivo uruguayo. El marcador no se movió y las protestas volvieron a escucharse en la despedida del equipo. GILBERTO MORA, LA MEJOR NOTICIA DE MÉXICO El joven atacante fue el jugador más desequilibrante del Tri y dejó una actuación sólida que podría abrirle paso a futuras convocatorias.