Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón

La espera terminó. Luego de varias semanas de rumores e imágenes filtradas, Adidas presentó de forma oficial este miércoles 5 de noviembre el nuevo jersey de local que usará la Selección Nacional de México en la próxima Copa del Mundo 2026.

El uniforme retoma el tradicional color verde y está inspirado en el diseño que el equipo nacional utilizó en el Mundial de Francia 1998, con patrones gráficos que evocan aquella etapa. Según el comunicado oficial de la marca, la camiseta incorpora “detalles que celebran al país como anfitrión mundial, ofreciendo a los aficionados sorpresas en cada mirada”.

La firma alemana añadió que “este nuevo jersey resalta la unión de todos los mexicanos, incorporando un patrón vibrante”, y que contará con la frase “SOMOS MÉXICO” en la parte superior del cuello, como símbolo de identidad y orgullo nacional.