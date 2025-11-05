Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El diseño, inspirado en el modelo usado en Francia 1998, mantiene el color verde tradicional e incorpora la frase “SOMOS MÉXICO”
La espera terminó. Luego de varias semanas de rumores e imágenes filtradas, Adidas presentó de forma oficial este miércoles 5 de noviembre el nuevo jersey de local que usará la Selección Nacional de México en la próxima Copa del Mundo 2026.
El uniforme retoma el tradicional color verde y está inspirado en el diseño que el equipo nacional utilizó en el Mundial de Francia 1998, con patrones gráficos que evocan aquella etapa. Según el comunicado oficial de la marca, la camiseta incorpora “detalles que celebran al país como anfitrión mundial, ofreciendo a los aficionados sorpresas en cada mirada”.
La firma alemana añadió que “este nuevo jersey resalta la unión de todos los mexicanos, incorporando un patrón vibrante”, y que contará con la frase “SOMOS MÉXICO” en la parte superior del cuello, como símbolo de identidad y orgullo nacional.
El diseño busca combinar la estética tradicional con innovación tecnológica. De acuerdo con adidas, la prenda fue desarrollada para ofrecer el máximo rendimiento a los jugadores, adaptándose a las distintas condiciones que enfrentarán durante el torneo que se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo 2026 el 11 de junio, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, donde será anfitriona en su primer partido del torneo. Ese encuentro marcará también la primera aparición oficial del nuevo uniforme en una competencia mundialista.
Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán la camiseta antes de esa fecha. El primer uso del nuevo jersey será el sábado 15 de noviembre, cuando el Tricolor enfrente a la selección de Uruguay en un partido amistoso programado en Torreón, Coahuila.
Con este lanzamiento, adidas y la Federación Mexicana de Fútbol buscan generar una conexión entre el pasado y el presente del equipo nacional, apelando a la nostalgia de los aficionados y al mismo tiempo proyectando una imagen renovada rumbo a una edición especial de la Copa del Mundo, que por primera vez contará con México como uno de los tres anfitriones.