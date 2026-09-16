Coahuila: Denuncia padre respuesta de psicóloga durante retiro de sus hijos; ‘Todos los papás pegan’, declaró (VIDEO)

Fue en el 2024, cuando José “N” y su expareja y madre de sus hijos, firmaron un convenio voluntario mediante el cual se establecieron las convivencias de la mujer con los menores, luego de que ella dejó el domicilio donde habitaban para iniciar otro proyecto de vida.

Un padre de familia del ejido La Angostura, en Saltillo , denunció una serie de dilaciones en los juzgados familiares que, asegura, le han impedido volver a ver a sus dos hijos desde hace 13 meses. Asimismo, señaló que los menores se encuentran en un presunto círculo de violencia que, según su testimonio, habría sido “normalizado” por personal del Poder Judicial de Coahuila.

Según su testimonio, durante aproximadamente un año las convivencias se desarrollaron de manera adecuada. Sin embargo, posteriormente buscó que la madre de los menores aportara una pensión alimenticia para los hijos, quienes permanecían bajo su cuidado, situación que, afirmó, complicó la relación que hasta entonces había concluido en buenos términos.

José “N” señaló que para el 2025, la mujer -de quien prefirió resguardar el nombre por el debido proceso- interpuso una denuncia por violencia familiar en su contra, que concluyó con un auto de no vinculación a proceso en el expediente 0053/2025 JEVF.

Sin embargo, el padre afirmó que en julio de ese mismo año los juzgados determinaron que los menores debían quedar bajo el cuidado de su madre, por lo que se implementó un procedimiento para retirarlos del domicilio.

El afectado dice que aunque no hubo uso de fuerza pública en su contra, el procedimiento se llevó a cabo sin el consentimiento de uno de los menores, quien advirtió a la psicóloga evaluadora del caso Beatríz Borjón durante el operativo, que su madre lo golpeaba, mientras que ella normalizó el problema.

El momento quedó captado en video por las cámaras de seguridad con las que cuenta José “N” afuera de su domicilio, y en él, se percibe que ante esta manifestación, la psicóloga respondió: “Todos los papás pegan”.

El caso se encuentra radicado en el expediente 677/2024. De acuerdo con el padre, inicialmente se estableció que los menores, entre ellos uno con autismo, permanecerían bajo el cuidado de su madre durante ocho meses. No obstante, asegura que actualmente lleva 13 meses sin tener contacto con ellos.

El padre también señaló que la jueza Quinta Familiar, Thalía Esquivel Lumbreras, no se ha pronunciado, según afirma, sobre las solicitudes que ha presentado para restablecer las convivencias.