Coahuila: Diego del Bosque pide respetar la presunción de inocencia de Tania Flores y evitar sesgos políticos

Fue el pasado domingo cuando, ante una petición de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, Tania Flores Guerra fue presentada ante un juez de control para una audiencia de imputación, donde fue solicitado un plazo para la siguiente audiencia de vinculación a proceso.

El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque , exigió a las autoridades de la entidad actuar con objetividad y sin sesgos políticos sobre el caso de la exalcaldesa de Múzquiz, recientemente detenida por una investigación por el delito de peculado.

De acuerdo con la información de las autoridades, la orden de aprehensión que fue ejecutada en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, al igual que la medida cautelar que le impusieron por esta nueva causa, se debió a que la exalcaldesa no atendió las medidas cautelares de presentación periódica que le fueron adscritas en una causa penal anterior.

Al respecto, Diego del Bosque insistió a las autoridades que la presunción de inocencia es un derecho constitucional y demandó que se desarrolle un procedimiento justo, libre de cualquier “motivación política”.

“Sobre la detención de Tania Flores, exigimos a las autoridades de procuración de justicia que conduzcan este caso con absoluto apego a la ley, sin sesgos políticos, sin fabricación de culpables y con pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso”, dijo.

“Con la misma firmeza, sostenemos que, si existen pruebas suficientes, estas deberán presentarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación. En un Estado democrático, la justicia se construye con evidencias y sentencias, no con filtraciones ni campañas de desprestigio”, expresó.

Aseguró que, desde su partido, permanecerán vigilantes de que las instituciones actúen conforme a derecho, sin hacer uso de la ley como un instrumento político.

“Morena seguirá vigilante de que las instituciones actúen conforme a derecho, sin utilizar la justicia como instrumento de persecución política y garantizando plenamente los derechos de todas las personas involucradas”, expresó.