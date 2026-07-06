Tania Flores: que se le juzgue por sus actos

La conducta que se le imputa a la política morenista implica que un funcionario público o administrador se apropie, desvíe o utilice para beneficio propio o de terceros los bienes, fondos o recursos del Estado que le fueron confiados por razón de su cargo.

La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra , fue arrestada el fin de semana anterior, en el vecino estado de Nuevo León, derivado de una orden de aprehensión expedida en su contra por considerársele presunta responsable del delito de peculado .

En otras palabras, se trata de un caso en el cual Flores Guerra habría tomado decisiones, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Múzquiz, que implicaron un daño patrimonial para el municipio que gobernaba. La conducta es una que, sin lugar a dudas, debe perseguirse y castigarse.

Hasta el momento de cerrar esta edición, la información que se conocía era muy poca. Esencialmente, se sabe cuál es la acusación en su contra y el hecho de que, tras ser arrestada en Nuevo León, fue trasladada a Coahuila y tuvo una primera audiencia ante un juez penal este domingo.

Adicionalmente se supo, de forma extraoficial, que el juez de la causa, a petición de la defensa, difirió la audiencia de imputación para el próximo jueves 9 de julio, pero que, en atención a los elementos del caso, decidió decretar la prisión preventiva necesaria.

Solamente quienes conocen el expediente pueden opinar con autoridad respecto de los elementos que lo componen. Y únicamente ellos pueden decir si, como se ha informado, existen pruebas en este que justifiquen las acciones emprendidas hasta ahora.

Desde fuera cabe esperar que la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción haya integrado de forma adecuada la carpeta y no sólo eso, sino que se trate de un expediente sólido que tenga como fundamento exclusivo las conductas que se atribuyen a la exalcaldesa.

Y es de esperar lo anterior porque resulta imposible soslayar el hecho de que la acusada es un personaje que tiene cierta notoriedad en redes sociales y ha hecho de estas un instrumento para ventilar sus diferencias políticas, así como sus confrontaciones personales.