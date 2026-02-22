Coahuila: Dos personas mueren calcinadas tras choque contra tráiler en la Ribereña

GUERRERO, COAH.- Dos personas murieron calcinadas luego de quedar atrapadas al interior de una camioneta tipo pick-up que se impactó contra la parte posterior de un tráiler sobre la carretera Ribereña.

El accidente se registró alrededor de las cuatro de la madrugada, a la altura del ejido San Vicente, en el municipio de Guerrero, Coahuila, a unos 25 kilómetros de Piedras Negras. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta se estrelló contra la caja de un tractocamión que se encontraba estacionado debido a una falla mecánica y que presuntamente no contaba con señalización.

Tras el impacto, la unidad comenzó a incendiarse, dejando atrapados a sus ocupantes. El operador del tráiler intentó auxiliarlos; sin embargo, el fuego se propagó rápidamente, impidiendo cualquier intento de rescate.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Nava y Guerrero acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas. Al controlar el incendio, confirmaron que al interior del vehículo se encontraban dos personas sin vida.

La Fiscalía del Estado, a través de la Delegación Norte Uno, tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para su identificación.

En tanto, el conductor del tráiler permanece en el lugar y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.