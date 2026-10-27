Coahuila: Durante consejo técnico, maestros revisarán reglas para uso de celulares en escuelas

Las medidas para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas de Coahuila se revisarán durante la sesión del Consejo Técnico Escolar programada para este viernes, informó la diputada Magaly Hernández. La legisladora, quien también coordina la Comisión de Educación en el Congreso local, presentó un exhorto a la Secretaría de Educación para solicitar reglas claras sobre la aplicación de la medida, el cual ya recibió respuesta por parte de la dependencia estatal.

De acuerdo con Hernández, el objetivo es que docentes y directivos conozcan los procedimientos para hacer cumplir la restricción durante la jornada escolar y tengan certeza sobre las medidas que pueden aplicar cuando los estudiantes incumplan las disposiciones. PLANTEAN RECOGER DISPOSITIVOS Entre las reglas que se contemplan está el recoger los dispositivos a la hora de entrada. En caso de que algún alumno no entregue su teléfono en el momento establecido, se emitiría un reporte y los padres de familia deberán firmar el reglamento que acuerde la comunidad educativa.

La diputada subrayó que las sanciones y los procedimientos deben quedar establecidos por las autoridades educativas, en lugar de depender de decisiones individuales del personal docente, para evitar conflictos con las familias y posibles quejas contra los maestros. “Entonces, era ahí justo el punto clave para poder trabajar de manera coordinada”, expresó. Asimismo, manifestó su satisfacción por la respuesta de la Secretaría de Educación. La legisladora, quien también se desempeña como maestra, indicó que su petición busca brindar certeza a los docentes y contribuir a que las disposiciones se apliquen de manera clara y unificada en los planteles educativos.