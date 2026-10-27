Coahuila: Durante consejo técnico, maestros revisarán reglas para uso de celulares en escuelas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Durante consejo técnico, maestros revisarán reglas para uso de celulares en escuelas
    La diputada Magaly Hernández llamó a establecer lineamientos claros sobre el uso de celulares en las escuelas. REDES SOCIALES

Luego de que hiciera un llamado a la Secretaría de Educación para establecer lineamientos sobre la restricción de celulares en las escuelas, la diputada Magaly Hernández señaló que las medidas se revisarán este viernes durante el Consejo Técnico Escolar

Las medidas para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas de Coahuila se revisarán durante la sesión del Consejo Técnico Escolar programada para este viernes, informó la diputada Magaly Hernández.

La legisladora, quien también coordina la Comisión de Educación en el Congreso local, presentó un exhorto a la Secretaría de Educación para solicitar reglas claras sobre la aplicación de la medida, el cual ya recibió respuesta por parte de la dependencia estatal.

Coahuila: Busca diputada que ley reconozca la intención de causar daño como violencia contra las mujeres

De acuerdo con Hernández, el objetivo es que docentes y directivos conozcan los procedimientos para hacer cumplir la restricción durante la jornada escolar y tengan certeza sobre las medidas que pueden aplicar cuando los estudiantes incumplan las disposiciones.

PLANTEAN RECOGER DISPOSITIVOS

Entre las reglas que se contemplan está el recoger los dispositivos a la hora de entrada. En caso de que algún alumno no entregue su teléfono en el momento establecido, se emitiría un reporte y los padres de familia deberán firmar el reglamento que acuerde la comunidad educativa.

$!El uso de teléfonos celulares en las aulas será tema de análisis en el próximo Consejo Técnico Escolar del estado.
El uso de teléfonos celulares en las aulas será tema de análisis en el próximo Consejo Técnico Escolar del estado. FREEPIK

La diputada subrayó que las sanciones y los procedimientos deben quedar establecidos por las autoridades educativas, en lugar de depender de decisiones individuales del personal docente, para evitar conflictos con las familias y posibles quejas contra los maestros.

“Entonces, era ahí justo el punto clave para poder trabajar de manera coordinada”, expresó.

Asimismo, manifestó su satisfacción por la respuesta de la Secretaría de Educación. La legisladora, quien también se desempeña como maestra, indicó que su petición busca brindar certeza a los docentes y contribuir a que las disposiciones se apliquen de manera clara y unificada en los planteles educativos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Regulación
Escuelas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: A la deriva

INE: A la deriva
true

Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava
true

POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga.

Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público.

Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
El presidente Donald Trump, en un mitin de campaña a favor de candidatos republicanos en el Aeropuerto Municipal de Dalton, en Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026.

Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?
Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío.

El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán