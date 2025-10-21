Coahuila: ‘el gobierno jamás hace reparación integral del daño’, afirman familiares de desaparecidos

Daniel Durán Hernández, padre de Daniel Durán Espinoza desaparecido en Piedras Negras el 4 de julio de 2009, señaló que el daño que provoca en la sociedad el delito de desaparición forzada no puede repararse.

Que el gobierno logre la reparación integral del daño por el delito de desaparición forzada es imposible, consideraron este martes integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) desde Saltillo.

“ E l gobierno jamás podrá hacer una reparación integral del daño porque cuando un desaparecido es levantado o es víctima de desaparición forzada, aparentemente todos piensan que es la persona que se llevan la que están dañando, pero no se dan cuenta que de esa persona depende en padres, hijos, hermanos, esposas. Entonces el efecto de dañar a una persona es dañar a toda una sociedad ”, expuso.

La afirmación se dio en el marco del conversatorio realizado este martes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) entre integrantes de la misma, de FUNDEC y el investigador italiano Thomas Aureliani.

En ese sentido, Aureliani destacó la labor de los colectivos coahuilenses como uno de los primeros que distinguió el delito de desaparición forzada de los cometidos en la Guerra Sucia al considerar la participación del Estado como victimario activo o por omisión en la búsqueda.

“Ellos empezaron a decir, ‘aquí tenemos desapariciones que no son solo levantones’, sino desaparición forzada porque el Estado no está investigando o peor está participando de esas desapariciones. Y las organizaciones de la guerra sucia, también la organización civil no estaban entendiendo esto”, expuso.

Aureliani es autor del libro “¡Vivos los Queremos! La movilización de familiares de desaparecidos en México” que se realizó tras la investigación de las experiencias de los colectivos coahuilenses en busca de sus familiares desaparecidos.

Afirmó que aunque en Italia se ha trabajado de la mano de familias de víctimas de La Mafia, ha encontrado que en México la sociedad civil ha estado más fragmentada para enfrentar la problemática.

Además resaltó la importancia de que en su país se ha mantenido un poder judicial y en general un estado fuerte que han hecho frente a los crímenes de La Mafia a pesar de la corrupción de un sector de las autoridades.

“Giovanni Falcone y Paolo Borsellino por ejemplo, que son dos de los más importantes jueces que Italia ha tenido, ellos fueron matados porque estaban procesando los mafiosos, estaban poniendo en la cárcel muchísimos mafiosos y estaban, sobre todo intentando de visibilizar la conexión entre el poder político, empresarial y las mafias.

Por esto los mataron y desde ahí empezó un fuertísimo movimiento de familias, de víctimas, pero también estudiantil, sindicatos, otros grupos otros grupos como feministas y fue, digamos, un movimiento muy fuerte, muy importante”, expuso Aureliani.

Por su parte familiares de personas desaparecidas expusieron que han colaborado con otras organizaciones en Coahuila, aunque ha sido constante la lucha a través de los años.

“Yo sé que la mafia está incrustada en el propio gobierno, por eso cuando pasamos por aquí decimos, ‘ellos son, ellos son, los están ahí en el palacio.” Son parte de esta situación y han sido de toda la vida. Han sido cómplices y tan culpable es el que mata como el que es cómplice. Aquí el territorio de Coahuila fue rentado, fue vendido al crimen organizado para hacer lo que ellos quisieran y cómo lo justificaban cometiendo asesinatos para sembrar el pánico para que la gente no dijera nada para que se callara”, expuso Daniel Durán Hernández, padre de Daniel Durán Espinoza, desaparecido en Piedras Negras en 2009.

A su vez, Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris --desaparecido en 2007--, expuso que es importante que la juventud se sume a las movilizaciones y actividades que se hacen en memoria de las personas desaparecidas.

“Los queremos de aliados, pero no como familia sufriendo o no como ustedes buscando a su papá, su mamá, su hermano, a su hijo, sino como adheridos a nosotros al movimiento, a la exigencia y a ese acompañamiento que puede ser de muchas formas, en el árbol como guardianes, en el camioncito, en las marchas o en las diferentes actividades, simplemente acudir al llamado de cuando en redes sociales se hacen diferentes foros, talleres y actividades propias, desde esa manera ahí hay mucho trabajo que hacer y yo les puedo decir que no minimicen.

“Se dice ‘ay, no va a pasar nada porque que yo vaya o no vaya’. Al contrario, el que se sumen va a hacer más gente, más voces, más miradas y sobre todo más corazones y más mentes estén apoyando y sumándose a nuestra causa, a nuestra lucha y eso implica más fuerza, como nuestro colectivo, que se llama Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos y desaparecidas en Coahuila y en México”, concluyó.