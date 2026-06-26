Coahuila: El Millonario Sinfónico se cancela tras escándalo con la OFDC

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, “revisará y fortalecerá los protocolos bajo los cuales la Orquesta Filarmónica del Desierto establece colaboraciones artísticas, tanto internas como externas, con el objetivo de preservar el prestigio, la identidad y los valores que representa una de las instituciones culturales más importantes de Coahuila”.

Fuentes cercanas al disco grabado El Millonario Sinfónico entre el rapero regiomontano y la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) informaron que se cancelará la realización del proyecto.

Esto luego de que esta semana VANGUARDIA publicó que la OFDC despidió a dos músicos que se inconformaron formalmente con la colaboración tras considerar que las letras del regiomontano promovían la violencia de género, el uso de armas y de drogas.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, expuso que desconocía tanto la colaboración de nueve canciones con El Millonario como el despido de los artistas.

Pimentel González explicó que ya se ha sostenido comunicación con el director de la Orquesta, Natanael Espinoza, y con integrantes de su patronato “para establecer mecanismos más rigurosos en la autorización de futuras colaboraciones, considerando que la Filarmónica no solamente representa el más alto nivel artístico del estado, sino que también proyecta la imagen y los valores institucionales de Coahuila”.

El funcionario detalló respecto al despido de los músicos, “que dicha determinación correspondió a la autoridad competente dentro de la propia Orquesta, conforme a sus atribuciones administrativas”.

No obstante, informó que por instrucción del Gobierno del Estado ambos serán recibidos y escuchados por la vía institucional el próximo lunes, a fin de revisar su situación y explorar alternativas que les permitan continuar aportando su talento dentro de las áreas culturales del estado, privilegiando siempre el diálogo y el respeto a sus derechos laborales.