Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década

Coahuila
/ 25 enero 2026
    Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década. Foto: Especial

Este delito sumó 535 carpetas durante el año pasado, con lo cual aumentó 40% en comparación con 2024

El delito de despojo registró un incremento considerable en Coahuila durante 2025, convirtiéndose en el año con el mayor número de casos reportados, de acuerdo con el más reciente informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La estadística oficial muestra que entre enero y diciembre de 2025 se registraron 535 querellas por el delito de despojo en la entidad. Estos datos corresponden a las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado y reportadas ante la autoridad federal.

El delito de despojo consiste en ocupar de manera ilegal, usurpar o despojar a una persona de la posesión de un bien mueble o inmueble, ejerciendo la propia autoridad.

En comparación con 2024, la incidencia de este delito aumentó 40 por ciento, ya que al cierre de ese año se habían iniciado 381 carpetas de investigación.

Según el informe, 2025 fue el año con mayor número de delitos de despojo registrados en Coahuila, al menos en lo que corresponde a la última década.

En el desglose anual, el SESNSP reporta que en 2016 se iniciaron 412 carpetas de investigación; en 2017, 35; en 2018, 375; en 2019, 418; en 2020, 401; en 2021, 468; en 2022, 484; en 2023, 475; en 2024, 381, y finalmente 535 casos al cierre de 2025.

En cuanto a la incidencia municipal, el informe señala que los municipios con mayor número de casos fueron Torreón, con 137; Saltillo, con 102; Arteaga, con 46; Piedras Negras, con 41; Monclova, con 35, y Ramos Arizpe, con 21.

