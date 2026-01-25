$!Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década

El delito de despojo registró un incremento considerable en Coahuila durante 2025, convirtiéndose en el año con el mayor número de casos reportados, de acuerdo con el más reciente informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La estadística oficial muestra que entre enero y diciembre de 2025 se registraron 535 querellas por el delito de despojo en la entidad. Estos datos corresponden a las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado y reportadas ante la autoridad federal.

El delito de despojo consiste en ocupar de manera ilegal, usurpar o despojar a una persona de la posesión de un bien mueble o inmueble, ejerciendo la propia autoridad.

En comparación con 2024, la incidencia de este delito aumentó 40 por ciento, ya que al cierre de ese año se habían iniciado 381 carpetas de investigación.