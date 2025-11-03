Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito

Entre 2020 y 2025, la cifra de personas que resultan lesionadas en accidentes viales ha incrementado sin freno, con un alza de 147 por ciento, según cifras oficiales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reúne datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y septiembre de 2025, en todo el territorio coahuilense, al menos mil 353 personas resultaron víctimas de lesiones por accidente de tránsito.

La cifra resulta de 890 carpetas de investigación que la autoridad inició por mismo número de eventos, lo que implica que en algunos de ellos hubo múltiples víctimas. En la estadística se contemplan siniestros en dos vehículos o camiones, hasta accidentes contra motocicletas o peatones.

Los casos que se contabilizan provienen de investigaciones que se inician ante el fuero común y quedan a manos de la Fiscalía General del Estado, pues no se resuelven entre involucrados o con la intervención de aseguradoras o elementos de tránsito, sino que llegan hasta el Ministerio Público por su gravedad.

La cifra de lesionados en accidentes en territorio coahuilense se mantiene en incremento al menos desde 2020. Desde ese año, el alza es de 147 por ciento si se contempla el periodo enero-septiembre.

A detalle, los informes revelan que en 2020 fueron registradas 514 víctimas de lesiones en accidentes de tránsito; para el 2021, hubo un incremento a 732 víctimas; luego en 2022 fueron 860; en 2023 un total de 897; y en el 2024 se registraron mil 269 personas lesionadas en este tipo de siniestros.

¿Y LOS FALLECIMIENTOS?

Si se comparan las cifras de 2020 y 2025, la cifra de personas fallecidas en accidentes viales también muestra un crecimiento, sin embargo respecto a un año anterior, la cifra es menor.

De acuerdo con los datos recabados por el SESNSP, entre enero y septiembre de 2025 han muerto 187 personas en 159 accidentes que derivan en un posible caso de homicidio culposo del responsable.

El histórico indica que, para ese mismo período, en el 2024 se habían registrado 241 muertes; en 2023 fueron 261; en el 2022 fueron 210; en el 2021 fueron 180; y en el 2020 otros 151. Es decir, mientras las lesiones han ido en aumento, la letalidad en los siniestros ha tenido un comportamiento irregular.