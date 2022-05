Coahuila en alerta por nueva cepa de COVID-19; contagios van al alza en otros países

SALTILLO, COAH.- Frente al incremento de contagios de COVID-19 en países como Sudáfrica, China, y de Europa, la Secretaría de Salud de Coahuila ha externado que se mantendrá en alerta, sin eliminar las medidas de contención de la epidemia pues se cree que existe un riesgo de que aumenten las infecciones.

El titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez, apuntó que las cepas BA.3 y BA.4 son las responsables del incremento de casos en aquellos países.

“Me preocupan los subtipos que se están reportando en Sudáfrica de viralidad 3 o 4 que no han llegado a México, pero sabemos que los virus no tienen fronteras, mientras existan virus activos, puede haber contagios”, expone.

Agrega que en Sudáfrica la hospitalización creció un 60 por ciento y la peligrosidad de las subvariantes se puede calificar como peligrosa.

“Esto es reciente, de hace dos días para acá, lo que queremos observar es qué pasa dentro de quince días”, explica Bernal Gómez.

En cuanto a la eliminación de cubrebocas y disminución paulatina de las medidas de contención, informó que se está tomando en cuenta la semaforización (que reporta mínimos contagios, hospitalizaciones y decesos), la vacunación (que se encuentra en el 61.35% a nivel nacional), además de contar con medicamento antiviral contra el coronavirus.

Sin embargo, este último parámetro todavía no tiene presencia en Coahuila ni en el país, situación que retrasará el protocolo para la reducción de las medidas sanitarias.

“Debemos contar con medicamento antiviral que ayudaría a evitar la enfermedad en un 96% y también evitamos el desarrollo del síndrome post-COVID que ocurre hasta en el 30% de los casos”, advierte.

De ahí que se tome la decisión de no eliminar las medidas sanitarias como la sana distancia, aplicación de gel antibacterial y uso de cubrebocas, ya que, si estas medidas no existieran, el número de contagios también se dispararía, según apunta Bernal Gómez.

“Coahuila ha sido un estado responsable en el manejo de la epidemia, no podemos eliminar las medidas de contención, si las eliminamos lo que va a pasar es que vamos a contagiar a los no vacunados, a los niños y niñas y ellos podrían llegar a morir”, señala.