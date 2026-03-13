Coahuila, entre los cuatro estados con más rezago en educación media superior

Coahuila figura entre las entidades del norte de México con mayor rezago en educación media superior, al registrar que 36.1 por ciento de su población mayor de 20 años no ha cursado o concluido el bachillerato, de acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

La cifra equivale a 739 mil 213 habitantes en la entidad que no cuentan con estudios completos de preparatoria, lo que coloca a Coahuila entre los estados con mayor proporción de adultos sin este nivel educativo, sólo por debajo de Nuevo León, que registra 38.6 por ciento, y por encima de entidades como Durango y Zacatecas, que reportan 34.4 y 34.3 por ciento, respectivamente.

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Las cifras forman parte de un análisis nacional sobre rezago educativo que también advierte que 23.6 millones de mexicanos de 20 años o más no cursan o no han concluido la educación media superior, lo que representa 28.4 por ciento de la población adulta del país.

REZAGO EDUCATIVO A NIVEL NACIONAL

En términos generales, el rezago educativo en México sigue siendo un desafío importante. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que más de 24 millones de personas mayores de 15 años no han concluido su educación básica, es decir, primaria o secundaria.

De ese total, 15.1 millones viven en zonas urbanas, mientras que 9.2 millones residen en áreas rurales, lo que refleja las desigualdades territoriales en el acceso a la educación.

Entre 2022 y 2024 el porcentaje nacional de personas en rezago educativo pasó de 19.4 a 18.6 por ciento, lo que representa una reducción de alrededor de 800 mil personas en esa condición.

El informe indica que el rezago educativo disminuyó en 25 entidades del país, con avances significativos en estados como Michoacán, Querétaro e Hidalgo.

En contraste, seis entidades registraron un incremento, principalmente Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde el problema se concentra sobre todo en la educación básica.

En estos estados, aunque el rezago en bachillerato es menor, persisten altos niveles de personas que no concluyen primaria o secundaria.

Según el INEA, de los 83.1 millones de adultos de 20 años o más en México, 21 millones 13 mil 727 concluyeron la secundaria, lo que representa 25.3 por ciento de la población adulta.

Sin embargo, si se considera a quienes terminaron secundaria pero no continuaron con la preparatoria, casi tres de cada diez adultos en el país no lograron completar la educación media superior.

Dentro de ese grupo, 1.6 millones de personas alcanzaron hasta el segundo grado de preparatoria, mientras que 941 mil 984 sólo cursaron el primer año, sin continuar sus estudios.

UN DESAFÍO EDUCATIVO EN EL NORTE DEL PAÍS

El informe también señala que el rezago en bachillerato se concentra principalmente en la zona norte del país, donde entidades como Nuevo León, Coahuila, Durango y Zacatecas registran porcentajes elevados de población adulta sin este nivel educativo.

Especialistas advierten que este fenómeno puede relacionarse con la incorporación temprana al mercado laboral, especialmente en regiones con fuerte actividad industrial, donde muchos jóvenes optan por trabajar antes de concluir la preparatoria.

Ante este panorama, instituciones educativas y organismos dedicados a la alfabetización y educación para adultos han señalado la necesidad de fortalecer programas de educación abierta, bachillerato para adultos y capacitación laboral, con el objetivo de reducir el rezago educativo y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población adulta.