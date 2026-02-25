Coahuila, entre los estados con menor rezago educativo en el país: IMCO

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con corte a 2024 y en comparación con 2016, Coahuila se posiciona como el cuarto estado con menor rezago educativo en el país, solo por debajo de Tamaulipas, Morelos y Veracruz.

En contraste, las entidades con mayor rezago educativo en el país son Chiapas, Campeche y Guerrero.

El IMCO advierte que dos de cada cinco estados presentan actualmente mayor rezago educativo que en 2016. Además, señala que 11 por ciento de los niños y jóvenes entre 3 y 14 años en México no asiste a la escuela, lo que impacta en sus oportunidades futuras y en las posibilidades de superar condiciones de pobreza.

TE PUEDE INTERESAR: A menos de 48 horas de la subasta de AHMSA, crece la incertidumbre en Monclova

En materia de calidad, el organismo subraya que México se ubica como el tercer país con peor desempeño educativo entre los miembros evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por encima de Costa Rica y Colombia.

A nivel estatal, cifras de la Secretaría de Educación de Coahuila, correspondientes al ciclo escolar 2024-2025, muestran que la cobertura en preescolar es de 70.3 por ciento, lo que implica que 49 mil 217 niñas y niños no cursan este nivel. En primaria la cobertura alcanza 98.3 por ciento, con 5 mil 979 menores fuera de la escuela.

En secundaria, la cobertura es de 90 por ciento, con 17 mil 321 adolescentes sin asistir; en media superior se ubica en 70.6 por ciento, lo que representa 50 mil 138 jóvenes sin estudiar bachillerato; mientras que en educación superior la cobertura es de 48.1 por ciento, con 145 mil 574 jóvenes que no cursan estudios universitarios.

El IMCO señaló que hay menos población en el sistema educativo con respecto a hace 10 años, lo que exige reformular el diseño de acciones enfocadas a aumentar la asistencia escolar y pone en duda la viabilidad de alcanzar las metas de cobertura del Gobierno Federal hacia 2030.