Coahuila: entrega IEEA 71 certificados de primaria y secundaria a jóvenes saltillenses

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    Coahuila: entrega IEEA 71 certificados de primaria y secundaria a jóvenes saltillenses
    El senador Gabriel Elizondo participó en la entrega de certificados del IEEA. FRANCISCO MUÑIZ
Katya González
por Katya González

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El Instituto busca cerrar 2026 con alrededor de 26 mil certificados entregados y mantener a Coahuila entre las entidades con menor rezago educativo del país

Un total de 71 jóvenes de entre 15 y 18 años recibieron este martes su certificado de educación básica a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) Coahuila, de los cuales 22 concluyeron la primaria y 49 la secundaria.

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$!Un total de 71 jóvenes concluyeron sus estudios de primaria y secundaria mediante el programa del IEEA Coahuila.
Un total de 71 jóvenes concluyeron sus estudios de primaria y secundaria mediante el programa del IEEA Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

El director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, informó que se trata de jóvenes que retomaron sus estudios tras haberlos interrumpido por distintos motivos, entre ellos quienes abandonaron la escuela durante la pandemia, personas que comenzaron a trabajar y pospusieron su educación, así como quienes no lograron adaptarse al sistema escolarizado tradicional.

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$!Jaime Bueno Zertuche (CENTRO), destacó que el IEEA trabaja para reducir el rezago educativo y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos en Coahuila.
Jaime Bueno Zertuche (CENTRO), destacó que el IEEA trabaja para reducir el rezago educativo y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos en Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

Señaló que con esta entrega suman poco más de 12 mil certificados expedidos en lo que va del año y la meta es cerrar 2026 con entre 25 mil y 26 mil coahuilenses que concluyan la primaria, secundaria o el proceso de alfabetización.

Explicó que el instituto atiende a personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo mediante un sistema abierto y gratuito, con materiales didácticos sin costo y un modelo que permite avanzar al ritmo de cada estudiante. Actualmente, la población atendida se divide prácticamente en partes iguales entre personas de 15 a 59 años y adultos mayores de 60 años.

Destacó que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con menor rezago educativo, únicamente por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León, además de ser la entidad con mejores indicadores en combate al analfabetismo y rezago en educación primaria, mientras que el principal desafío para el estado se encuentra en la conclusión de la educación secundaria y, posteriormente, en el nivel medio superior.

$!Jaime Bueno Zertuche informó que el instituto busca cerrar 2026 con hasta 26 mil certificados entregados en educación básica.
Jaime Bueno Zertuche informó que el instituto busca cerrar 2026 con hasta 26 mil certificados entregados en educación básica. FRANCISCO MUÑIZ

En términos absolutos, explicó que las regiones Sureste y Laguna concentran el mayor número de personas en rezago educativo debido a su población, mientras que en proporción los municipios con mayores retos en analfabetismo son Guerrero y Candela, ambos con indicadores superiores al 4 por ciento.

$!El IEEA brinda atención gratuita a personas mayores de 15 años que buscan concluir su educación básica.
El IEEA brinda atención gratuita a personas mayores de 15 años que buscan concluir su educación básica. FRANCISCO MUÑIZ

Añadió que el objetivo es reducir ese porcentaje para que Coahuila se convierta en la primera entidad del país en mantener a todos sus municipios por debajo del nivel recomendado por la UNESCO en materia de analfabetismo.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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