Coahuila: entrega IEEA 71 certificados de primaria y secundaria a jóvenes saltillenses

Un total de 71 jóvenes de entre 15 y 18 años recibieron este martes su certificado de educación básica a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) Coahuila, de los cuales 22 concluyeron la primaria y 49 la secundaria.

El director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, informó que se trata de jóvenes que retomaron sus estudios tras haberlos interrumpido por distintos motivos, entre ellos quienes abandonaron la escuela durante la pandemia, personas que comenzaron a trabajar y pospusieron su educación, así como quienes no lograron adaptarse al sistema escolarizado tradicional.

Señaló que con esta entrega suman poco más de 12 mil certificados expedidos en lo que va del año y la meta es cerrar 2026 con entre 25 mil y 26 mil coahuilenses que concluyan la primaria, secundaria o el proceso de alfabetización.

Explicó que el instituto atiende a personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo mediante un sistema abierto y gratuito, con materiales didácticos sin costo y un modelo que permite avanzar al ritmo de cada estudiante. Actualmente, la población atendida se divide prácticamente en partes iguales entre personas de 15 a 59 años y adultos mayores de 60 años.

Destacó que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con menor rezago educativo, únicamente por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León, además de ser la entidad con mejores indicadores en combate al analfabetismo y rezago en educación primaria, mientras que el principal desafío para el estado se encuentra en la conclusión de la educación secundaria y, posteriormente, en el nivel medio superior.