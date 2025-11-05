Coahuila: Entregan programa de huevo y leche a familias de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 5 noviembre 2025
    Coahuila: Entregan programa de huevo y leche a familias de Ramos Arizpe
    Los beneficios del programa de huevo y leche llegan actualmente a cerca de 8 mil familias de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Los apoyos alimentarios benefician actualmente a más de 450 mil familias de todo el estado

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y mejorar la alimentación en los hogares, el Gobierno del Estado realizó una nueva entrega del programa “Huevo y Leche” en la colonia Los Pinos de Ramos Arizpe.

El programa, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinado por Mejora Coahuila, beneficia actualmente a más de 450 mil familias en todo el estado, de las cuales alrededor de 8 mil corresponden a Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila mantiene blindaje ante la delincuencia con Mando Único: Subsecretario de Gobierno

Durante la entrega, el coordinador estatal de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que el propósito del programa es garantizar el acceso a alimentos básicos en comunidades urbanas y rurales.

“Trabajamos en cada colonia, barrio y ejido de Coahuila para que las familias tengan acceso a alimentos nutritivos. Nuestro compromiso es llegar a cada rincón del estado con apoyos que realmente lo necesiten”, expresó.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la coordinación entre el Gobierno Estatal y el municipio para llevar estos apoyos a las familias de Ramos Arizpe.“Estos programas fortalecen a nuestra comunidad y alivian la economía de quienes más lo necesitan”, afirmó.

Además de este municipio, el programa alimentario ha tenido recientes entregas en Saltillo, en colonias como La Madrid y Azteca, como parte de su expansión en la Región Sureste.

