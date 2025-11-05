Coahuila mantiene blindaje ante la delincuencia con Mando Único: Subsecretario de Gobierno

MONCLOVA, COAH.- En la Región Centro-Desierto de Coahuila se mantiene un ambiente de tranquilidad y estabilidad que garantiza la seguridad de la población y de los alcaldes de los trece municipios que la conforman.

Así lo informó el subsecretario de Gobierno en la zona, Sergio Sisbeles Alvarado, quien destacó que las condiciones de seguridad en el estado son muy distintas a las que se viven en otras entidades del país.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: refuerzan apoyo a jóvenes en salud mental, voluntariado y liderazgo

El funcionario señaló que Coahuila no enfrenta focos rojos ni amenazas directas a sus autoridades municipales, gracias a la estrategia coordinada que encabeza el Gobierno del Estado junto con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“Son circunstancias muy distintas. Afortunadamente nunca hemos tenido una llamada como la del alcalde que en paz descanse, Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán. En Coahuila no tenemos municipios con alertas o amenazas de ese tipo”, expresó.