Coahuila mantiene blindaje ante la delincuencia con Mando Único: Subsecretario de Gobierno

Monclova
/ 5 noviembre 2025
    Consejos Regionales y Municipales de Seguridad refuerzan la protección de la ciudadanía y de los alcaldes. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno mantiene sin focos rojos a los municipios coahuilenses

MONCLOVA, COAH.- En la Región Centro-Desierto de Coahuila se mantiene un ambiente de tranquilidad y estabilidad que garantiza la seguridad de la población y de los alcaldes de los trece municipios que la conforman.

Así lo informó el subsecretario de Gobierno en la zona, Sergio Sisbeles Alvarado, quien destacó que las condiciones de seguridad en el estado son muy distintas a las que se viven en otras entidades del país.

El funcionario señaló que Coahuila no enfrenta focos rojos ni amenazas directas a sus autoridades municipales, gracias a la estrategia coordinada que encabeza el Gobierno del Estado junto con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“Son circunstancias muy distintas. Afortunadamente nunca hemos tenido una llamada como la del alcalde que en paz descanse, Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán. En Coahuila no tenemos municipios con alertas o amenazas de ese tipo”, expresó.

$!Sergio Sisbeles Alvarado destacó la coordinación que mantiene segura la Región Centro-Desierto de Coahuila.
Sergio Sisbeles Alvarado destacó la coordinación que mantiene segura la Región Centro-Desierto de Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Sisbeles destacó que ante cualquier situación de riesgo, el Mando Único entra en acción con una respuesta inmediata y contundente, lo que ha permitido preservar la paz en toda la entidad.

“La coordinación interinstitucional ha dado excelentes resultados. Los cuerpos de seguridad trabajan de manera cercana y efectiva para evitar el ingreso de células delictivas”, agregó.

El subsecretario explicó que las reuniones permanentes entre mandos policiales, así como los Consejos Regionales y Municipales de Seguridad Pública, refuerzan las estrategias de vigilancia y prevención del delito, tanto para los habitantes como para los servidores públicos.

Finalmente, Sisbeles Alvarado recomendó a los alcaldes mantener y aplicar protocolos de seguridad durante sus actividades públicas, como medida preventiva, aunque reiteró que el clima de paz y estabilidad que prevalece en la región es ejemplo a nivel nacional.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

