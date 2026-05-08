Refuerzan vigilancia contra gusano barrenador en ganado de Coahuila

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    Refuerzan vigilancia contra gusano barrenador en ganado de Coahuila
    Productores ganaderos y autoridades participaron en una reunión informativa sobre las acciones para contener el gusano barrenador. CORTESÍA

Productores y autoridades participaron en una reunión en Agua Nueva para informar medidas sanitarias y prevenir la propagación de la plaga

Autoridades estatales y federales reforzaron las acciones de prevención, vigilancia y control del gusano barrenador del ganado (GBG) durante una reunión informativa realizada en el ejido Agua Nueva, en Saltillo, donde participaron productores ganaderos, comisariados ejidales y jueces auxiliares.

En el encuentro estuvieron presentes directores de Desarrollo Rural, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), así como representantes de la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

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Durante la jornada se expusieron las medidas que actualmente se implementan para contener y prevenir la propagación de esta plaga, considerada de riesgo para animales de sangre caliente e incluso para seres humanos.

Personal técnico explicó el ciclo biológico de la mosca Cochliomyia hominivorax, transmisora del gusano barrenador, detallando sus etapas de huevo, larva, pupa y mosca adulta, además de las afectaciones que puede ocasionar en el ganado.

Entre las acciones preventivas que se desarrollan en la región se encuentra la aplicación de medicamentos en animales susceptibles, la implementación de barridos sanitarios en zonas de riesgo y tratamientos estratégicos para evitar infestaciones.

También se informó sobre la entrega de kits con material para toma de muestras, medicamentos y formatos de reporte, con el objetivo de agilizar la notificación de casos sospechosos ante las autoridades correspondientes.

$!Personal de SENASICA y de la CPA expuso medidas sanitarias y estrategias de vigilancia en la región.
Personal de SENASICA y de la CPA expuso medidas sanitarias y estrategias de vigilancia en la región. CORTESÍA

Como parte de la estrategia sanitaria, las autoridades contemplan además la aspersión y liberación de mosca estéril como medida de control biológico, así como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en la región.

Durante la reunión se insistió en la importancia de que productores y habitantes de comunidades rurales reporten oportunamente cualquier caso sospechoso, al considerar que la coordinación entre sociedad y gobierno será clave para evitar la propagación del gusano barrenador en Coahuila.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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