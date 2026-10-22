Coahuila espera más anuncios de inversión y empleos antes de cerrar 2026

El secretario de Economía estatal, Luis Eduardo Olivares Martínez, afirmó que Coahuila espera cerrar 2026 con nuevos anuncios de inversión y generación de empleos, como parte de la estrategia para mantener la llegada de empresas y el crecimiento de las que ya operan en la entidad.

Cuestionado sobre las expectativas del proyecto nacional de empleo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que la prioridad es mantener las condiciones para que México siga siendo atractivo para la inversión extranjera directa y para que las compañías nacionales y extranjeras continúen expandiéndose.