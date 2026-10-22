Coahuila espera más anuncios de inversión y empleos antes de cerrar 2026

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    Coahuila espera más anuncios de inversión y empleos antes de cerrar 2026
    El sector automotriz es uno de los principales motores de inversión y generación de empleo en el estado. ARCHIVO

El secretario de Economía, Luis Olivares, afirmó que mantienen las condiciones para atraer capital; las cifras definitivas de empleo se darán a conocer en el informe de gobierno

El secretario de Economía estatal, Luis Eduardo Olivares Martínez, afirmó que Coahuila espera cerrar 2026 con nuevos anuncios de inversión y generación de empleos, como parte de la estrategia para mantener la llegada de empresas y el crecimiento de las que ya operan en la entidad.

Cuestionado sobre las expectativas del proyecto nacional de empleo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que la prioridad es mantener las condiciones para que México siga siendo atractivo para la inversión extranjera directa y para que las compañías nacionales y extranjeras continúen expandiéndose.

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“La obligación de nosotros como Secretaría de Economía y las prioridades que tenemos es que sigan llegando inversiones, porque estas inversiones representan empleos”, expresó Olivares.

El funcionario aseguró que la entidad mantiene su posición como referente en atracción de capital y adelantó que se esperan más anuncios antes de que concluya el año. Añadió que los resultados definitivos en materia de empleo se darán a conocer durante el informe de gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el mes entrante.

“Como Estado nos toca seguir manteniendo el entorno favorable que existe hasta hoy día para que a Coahuila le siga yendo bien”, sostuvo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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