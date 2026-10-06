Coahuila espera nuevo decreto federal para que el IEEA atienda rezago educativo en preparatoria
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El decreto que rige al INEA desde 1981, reformado en 2012, solo contempla alfabetización, primaria y secundaria; Coahuila pide ampliarlo a preparatoria
El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) no puede atender el nivel preparatoria porque el decreto que rige al INEA, publicado en 1981 y reformado en 2012, solo contempla alfabetización, primaria, secundaria y formación para el trabajo. Así lo señaló Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA.
El funcionario explicó que el planteamiento ya fue abordado durante una reciente visita del director general del INEA a Coahuila, en un encuentro con el gobernador Manolo Jiménez. Sin embargo, cualquier avance dependería primero de un nuevo decreto presidencial que amplíe las funciones del organismo federal. “Una vez que exista la intención, inquietud y la viabilidad, vendría como primer paso ese nuevo decreto presidencial y ya, a partir de él, sería ver qué se puede hacer en los estados”, dijo.
EL DECRETO QUE LIMITA
El INEA fue creado por decreto presidencial publicado el 31 de agosto de 1981, durante el gobierno de José López Portillo. Ese decreto establece que el organismo tiene como objetivo promover y realizar acciones de alfabetización, educación primaria, secundaria y formación para el trabajo. La reforma publicada el 23 de agosto de 2012 mantuvo esos mismos límites.
Es decir, el nivel medio superior nunca ha estado contemplado en las funciones del INEA. Por eso Coahuila no puede ofrecer preparatoria a través del IEEA, aunque quiera hacerlo.
VEN MAYOR RETO EN NIVELES SUPERIORES
Bueno Zertuche señaló que Coahuila mantiene niveles bajos de analfabetismo y estimó el indicador en 1.3 por ciento, lo que colocaría a la entidad en el tercer lugar nacional. Precisó que aún esperan resultados desagregados para determinar la situación de los distintos niveles educativos.
Explicó que el rezago aumenta conforme avanza el nivel escolar: el menor desafío está en analfabetismo, después en primaria y una mayor área de oportunidad en secundaria. En preparatoria también existe un reto importante, motivo por el cual desde Coahuila han manifestado interés en ampliar la atención. “Por eso nuestra inquietud hacia el INEA; sin embargo, no se ha abierto el proyecto de preparatoria”, comentó.
BUSCAN CERRAR 2026 CON 26 MIL CERTIFICADOS
Mientras se define la posibilidad de ampliar la atención al nivel medio superior, el IEEA continuará trabajando en alfabetización y en la conclusión de primaria y secundaria mediante plazas comunitarias fijas y móviles.
Bueno Zertuche señaló que la expectativa es cerrar el año con cerca de 50 mil personas en atención y aproximadamente 26 mil que obtengan un certificado en alguno de los niveles que actualmente atiende el instituto. “Estamos esperando cerrar con el cumplimiento al 100 por ciento de metas”, expresó.
El director del IEEA agregó que recientemente se realizó una entrega de 100 certificados mediante un convenio y que también se llevó a cabo el segundo encuentro de técnicos docentes para compartir estrategias y áreas de oportunidad en la atención del rezago educativo.