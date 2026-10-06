Coahuila espera nuevo decreto federal para que el IEEA atienda rezago educativo en preparatoria

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila espera nuevo decreto federal para que el IEEA atienda rezago educativo en preparatoria
    El director del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, detalló que el decreto del INEA solo contempla educación básica, por lo que preparatoria queda fuera de su alcance. SERGIO SOTO

El decreto que rige al INEA desde 1981, reformado en 2012, solo contempla alfabetización, primaria y secundaria; Coahuila pide ampliarlo a preparatoria

El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) no puede atender el nivel preparatoria porque el decreto que rige al INEA, publicado en 1981 y reformado en 2012, solo contempla alfabetización, primaria, secundaria y formación para el trabajo. Así lo señaló Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA.

El funcionario explicó que el planteamiento ya fue abordado durante una reciente visita del director general del INEA a Coahuila, en un encuentro con el gobernador Manolo Jiménez. Sin embargo, cualquier avance dependería primero de un nuevo decreto presidencial que amplíe las funciones del organismo federal. “Una vez que exista la intención, inquietud y la viabilidad, vendría como primer paso ese nuevo decreto presidencial y ya, a partir de él, sería ver qué se puede hacer en los estados”, dijo.

EL DECRETO QUE LIMITA

El INEA fue creado por decreto presidencial publicado el 31 de agosto de 1981, durante el gobierno de José López Portillo. Ese decreto establece que el organismo tiene como objetivo promover y realizar acciones de alfabetización, educación primaria, secundaria y formación para el trabajo. La reforma publicada el 23 de agosto de 2012 mantuvo esos mismos límites.

Es decir, el nivel medio superior nunca ha estado contemplado en las funciones del INEA. Por eso Coahuila no puede ofrecer preparatoria a través del IEEA, aunque quiera hacerlo.

VEN MAYOR RETO EN NIVELES SUPERIORES

Bueno Zertuche señaló que Coahuila mantiene niveles bajos de analfabetismo y estimó el indicador en 1.3 por ciento, lo que colocaría a la entidad en el tercer lugar nacional. Precisó que aún esperan resultados desagregados para determinar la situación de los distintos niveles educativos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-demanda-universitaria-en-ramos-arizpe-pero-ya-no-hay-espacio-MN23952943

Explicó que el rezago aumenta conforme avanza el nivel escolar: el menor desafío está en analfabetismo, después en primaria y una mayor área de oportunidad en secundaria. En preparatoria también existe un reto importante, motivo por el cual desde Coahuila han manifestado interés en ampliar la atención. “Por eso nuestra inquietud hacia el INEA; sin embargo, no se ha abierto el proyecto de preparatoria”, comentó.

BUSCAN CERRAR 2026 CON 26 MIL CERTIFICADOS

Mientras se define la posibilidad de ampliar la atención al nivel medio superior, el IEEA continuará trabajando en alfabetización y en la conclusión de primaria y secundaria mediante plazas comunitarias fijas y móviles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-ofrece-oportunidades-a-jovenes-para-estudiar-y-trabajar-tomas-gutierrez-ON23958226

Bueno Zertuche señaló que la expectativa es cerrar el año con cerca de 50 mil personas en atención y aproximadamente 26 mil que obtengan un certificado en alguno de los niveles que actualmente atiende el instituto. “Estamos esperando cerrar con el cumplimiento al 100 por ciento de metas”, expresó.

El director del IEEA agregó que recientemente se realizó una entrega de 100 certificados mediante un convenio y que también se llevó a cabo el segundo encuentro de técnicos docentes para compartir estrategias y áreas de oportunidad en la atención del rezago educativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Analfabetismo
Educación

Localizaciones


Coahuila

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carta de Petite Araignée

Carta de Petite Araignée
Los atajos de la ultraderecha

Los atajos de la ultraderecha
true

Acuaférico, una obra prioritaria para Saltillo
true

POLITICÓN: Morena relega a Coahuila ante militantes de primera como Andrea Chávez

Autoridades federales han incautado diferentes tipos de drogas en la entidad durante este año.

Coahuila: Es 2026 el año con más combate contra transporte y tráfico de sustancias ilícitas
Familiares del menor solicitaron apoyo para localizar al conductor involucrado en el percance.

Atropella motociclista a niño de 6 años y huye en Parras
“La Tripa” ha respondido con goles en momentos importantes para los Coyotes durante la Copa Promesas.

Saltillo Soccer: Julio ‘La Tripa’ Rodríguez es convocado a Estrellas Premier
Irán ha dicho que no está buscando armas nucleares, pero ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico que no tienen ningún propósito civil.

Casa Blanca niega que Trump pidió a Irán atacar ciudades de EU