Ramos Arizpe ofrece oportunidades a jóvenes para estudiar y trabajar: Tomás Gutiérrez

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    Ramos Arizpe ofrece oportunidades a jóvenes para estudiar y trabajar: Tomás Gutiérrez
    Tomás Gutiérrez llamó a los egresados a seguir estudiando y preparándose para aprovechar las oportunidades de la ciudad. CORTESÍA

El Municipio busca que ningún joven abandone sus estudios por falta de oportunidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe ofrece a los jóvenes oportunidades para continuar con sus estudios, incorporarse al mercado laboral y construir un proyecto de vida, derivado de su crecimiento industrial, generación de empleos, seguridad y movilidad, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la ceremonia de entrega de documentos a 92 egresados de la generación 2022-2025 del CECyTEC Ramos Arizpe, realizada en el Auditorio de Presidencia Municipal, el alcalde destacó las condiciones económicas que prevalecen en la ciudad y llamó a los estudiantes a aprovechar las alternativas disponibles para continuar con su preparación.

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En el evento estuvo acompañado por la directora general del CECyTEC Coahuila, Azucena Ramos Ramos, así como por autoridades educativas, docentes y familiares de los egresados.

Gutiérrez Merino señaló que el Gobierno Municipal, en coordinación con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabaja para generar condiciones que permitan a los jóvenes continuar sus estudios y, posteriormente, incorporarse al sector productivo.

“Queremos que ustedes sigan estudiando, que sigan preparándose y que sepan que en Ramos Arizpe hay oportunidades. Tenemos empresas, tenemos empleos y seguimos trabajando para que quienes terminan sus estudios puedan incorporarse al sector productivo y continuar creciendo”, expresó.

El alcalde recordó que la implementación de la Ruta Estudiantil Gratuita permitió brindar transporte a estudiantes y familias durante sus traslados diarios, además de generar ahorros económicos y facilitar el acceso a los centros educativos.

Durante la ceremonia fueron reconocidos 92 egresados de las especialidades de Técnico en Mecatrónica y Técnico en Máquinas Herramienta, quienes concluyeron su formación correspondiente a la generación 2022-2025.

$!92 estudiantes concluyeron su formación en el CECyTEC Ramos Arizpe como parte de la generación 2022-2025.
92 estudiantes concluyeron su formación en el CECyTEC Ramos Arizpe como parte de la generación 2022-2025. CORTESÍA

Gutiérrez Merino reconoció el trabajo de Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTEC Coahuila; de Emanuel González Martínez, director del plantel Ramos Arizpe, y del personal docente, por contribuir a la preparación de jóvenes con conocimientos vinculados a las necesidades del sector productivo.

También asistió Lourdes Mónica Merino Sánchez, directora de Educación Municipal, además de autoridades educativas, docentes y familiares de los estudiantes que concluyeron su formación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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