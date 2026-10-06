Ramos Arizpe ofrece oportunidades a jóvenes para estudiar y trabajar: Tomás Gutiérrez

Durante la ceremonia de entrega de documentos a 92 egresados de la generación 2022-2025 del CECyTEC Ramos Arizpe, realizada en el Auditorio de Presidencia Municipal, el alcalde destacó las condiciones económicas que prevalecen en la ciudad y llamó a los estudiantes a aprovechar las alternativas disponibles para continuar con su preparación.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe ofrece a los jóvenes oportunidades para continuar con sus estudios, incorporarse al mercado laboral y construir un proyecto de vida, derivado de su crecimiento industrial, generación de empleos, seguridad y movilidad, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

En el evento estuvo acompañado por la directora general del CECyTEC Coahuila, Azucena Ramos Ramos, así como por autoridades educativas, docentes y familiares de los egresados.

Gutiérrez Merino señaló que el Gobierno Municipal, en coordinación con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabaja para generar condiciones que permitan a los jóvenes continuar sus estudios y, posteriormente, incorporarse al sector productivo.

“Queremos que ustedes sigan estudiando, que sigan preparándose y que sepan que en Ramos Arizpe hay oportunidades. Tenemos empresas, tenemos empleos y seguimos trabajando para que quienes terminan sus estudios puedan incorporarse al sector productivo y continuar creciendo”, expresó.

El alcalde recordó que la implementación de la Ruta Estudiantil Gratuita permitió brindar transporte a estudiantes y familias durante sus traslados diarios, además de generar ahorros económicos y facilitar el acceso a los centros educativos.

Durante la ceremonia fueron reconocidos 92 egresados de las especialidades de Técnico en Mecatrónica y Técnico en Máquinas Herramienta, quienes concluyeron su formación correspondiente a la generación 2022-2025.