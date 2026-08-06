Coahuila estaría entre estados con pozos piloto de extracción de gas no convencional, advierte colectivo

Mediante un posicionamiento difundido tras la presentación de los resultados del Comité Científico —integrado por 17 especialistas y creado por el Gobierno Federal para analizar la viabilidad de la extracción de hidrocarburos no convencionales—, la organización afirmó que, dos meses después del plazo originalmente previsto, se confirmó la intención de avanzar con estos proyectos experimentales.

La Alianza Mexicana contra el Fracking manifestó su rechazo a los anuncios realizados este jueves durante la conferencia matutina del Gobierno Federal y aseguró que las conclusiones presentadas por el Comité Científico abren la puerta al desarrollo de pozos piloto de fractura hidráulica en yacimientos no convencionales de Coahuila , Nuevo León y el norte de Tamaulipas.

Como parte de sus argumentos, la organización citó un estudio elaborado por CartoCrítica, según el cual recuperar apenas el 10 por ciento de los recursos prospectivos de gas y petróleo no convencionales implicaría perforar más de 25 mil pozos y utilizar alrededor de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.

Asimismo, sostuvo que no existe evidencia científica suficiente para afirmar que tecnologías como el reciclaje de agua, el uso de fluidos biodegradables o los sistemas de monitoreo eliminan los riesgos asociados al fracking, entre ellos la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano, la sismicidad inducida y diversas afectaciones ambientales y sociales.

El colectivo también cuestionó la integración del Comité Científico al señalar que, según su postura, no participaron representantes de comunidades potencialmente afectadas ni especialistas en áreas como derechos humanos, salud pública y epidemiología.

De acuerdo con la Alianza, este anuncio mantiene incumplido el compromiso presidencial de prohibir el fracking en México. Además, sostuvo que limitar la protección únicamente a la región de Tampico-Misantla resulta insuficiente, por lo que pidió que la prohibición se extienda a todo el territorio nacional, incluido el noreste del país.

Añadió que aproximadamente el 40 por ciento de las áreas con potencial para desarrollar esta actividad presenta actualmente condiciones de estrés hídrico alto o extremo. Además, aseguró que cerca del 65 por ciento del agua requerida para el fracking se ubicaría en regiones donde esta actividad consumiría entre el 50 y el 100 por ciento del agua disponible localmente.

La Alianza también afirmó que más de seis millones de personas habitan dentro de las zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos no convencionales o en sus áreas de influencia, por lo que consideró que la implementación de esta técnica representaría riesgos para la salud, el acceso al agua y diversos derechos humanos.

MÁS DE 90 ORGANIZACIONES RESPALDAN EL PRONUNCIAMIENTO

En el documento, la Alianza Mexicana contra el Fracking exigió la prohibición constitucional de esta técnica, mayor transparencia en las decisiones del Comité Científico y la inclusión de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier proceso de análisis o toma de decisiones relacionado con estos proyectos.

También aseguró que más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, agrupadas en el frente Noreste Sin Fracking, han manifestado su rechazo al desarrollo de esta actividad debido a la escasez de agua que enfrenta la región.

El posicionamiento fue respaldado además por organizaciones de San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Entre las firmantes se encuentran Coahuila Sin Fracking, Conexiones Climáticas, Greenpeace México, Familia Pasta de Conchos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), CartoCrítica y el colectivo Sí a la Vida, la Lucha de General Cepeda, además de otras agrupaciones ambientales y sociales.

Finalmente, las organizaciones reiteraron que el fracking no debe desarrollarse bajo ninguna modalidad en México y llamaron al Gobierno Federal a cumplir el compromiso de prohibir esta técnica en todo el país.

ESTRÉS HÍDRICO Y COSTOS FINANCIEROS

La Alianza indicó que las dimensiones del despliegue del fracking proyectan consecuencias críticas para el noreste mexicano, una zona que ya enfrenta una severa escasez de agua.

Según datos recopilados por la organización CartoCrítica, recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales en el país implicaría perforar más de 25 mil pozos y consumir 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce.

Se indicó que, actualmente, el 40% del territorio con potencial de extracción registra un nivel de estrés hídrico alto o extremo.

Asimismo, las organizaciones alertan que el plan oficial no establece los mecanismos para la disposición final de los residuos, no prohíbe su vertido en cuerpos de agua superficiales o marinos, y desestima los peligros de contaminación de acuíferos subterráneos por fisuras y fallas en los pozos de disposición.

Otra de los inconvenientes que indica la Alianza es que el tratamiento de estas aguas de retorno es complejo, sumamente costoso y a menudo ineficaz para eliminar materiales radiactivos o metales pesados. Para costear estos procesos, se ha planteado recurrir a fideicomisos con capitales privados o a contratos mixtos con empresas petroleras, una opción que, indican, vulnera directamente el discurso de soberanía energética defendido históricamente por el gobierno federal.