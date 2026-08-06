Definen Alcalde de Torreón y CMIC Laguna agenda de trabajo para fortalecer la obra pública

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    Definen Alcalde de Torreón y CMIC Laguna agenda de trabajo para fortalecer la obra pública
    Integrantes de la CMIC y autoridades municipales analizan necesidades priritarias en infraestructura. SANDRA GÓMEZ

Se reúne Miguel Ángel Riquelme con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

TORREÓN, COAHUILA. — En un esfuerzo por sumar la capacidad del sector empresarial a la planeación urbana, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entabló este jueves un diálogo de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Laguna.

Durante la sesión, los constructores de Torreón y la autoridad municipal analizaron las necesidades prioritarias de infraestructura que afronta la ciudad, evaluando las áreas clave para elevar la competitividad, impulsar el desarrollo económico y optimizar los servicios a la ciudadanía.

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Los representantes de la CMIC expusieron sus diagnósticos sobre la situación actual del municipio, al tiempo que pusieron a disposición del Gobierno Municipal su capacidad técnica e infraestructura operativa para la ejecución eficiente y con estándares de calidad de las obras requeridas.

Riquelme Solís destacó la relevancia de articular esfuerzos con las organizaciones empresariales, al señalar que la colaboración estrecha con la iniciativa privada es fundamental para garantizar un crecimiento estructurado, incentivar la inversión y sostener la creación de puestos de trabajo.

El Edil formalizó el compromiso de dar continuidad a estos encuentros de manera sistemática, estableciendo una mesa de diálogo permanente con los constructores para evaluar el avance de los acuerdos e integrar sus aportaciones en la agenda municipal.

En el marco de la reunión se dio prioridad a los proyectos vinculados al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, reconociendo que el fortalecimiento de la red hidráulica y de drenaje es indispensable para respaldar el crecimiento dinámico de la mancha urbana.

Este esquema de cooperación mutua facilitará la definición de obras prioritarias, la optimización de los recursos públicos y el desarrollo de infraestructura estratégica alineada al crecimiento a largo plazo del municipio.

A través de esta alianza institucional, la administración municipal busca consolidar un modelo de gestión abierta que aproveche el potencial técnico del sector constructivo para acelerar la transformación y modernización de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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