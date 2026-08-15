Coahuila: exigen frenar abusos en colegios particulares por compra forzada de útiles y uniformes

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    Coahuila: exigen frenar abusos en colegios particulares por compra forzada de útiles y uniformes
    Diputado pide supervisar a colegios privados para evitar compras obligatorias de útiles, libros y uniformes con proveedores determinados. SANDRA GÓMEZ

El legislador señaló que algunas familias enfrentan sobrecostos por paquetes escolares impuestos por planteles privados

TORREÓN, COAH.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar en puerta, el diputado local Felipe González Miranda instó a las autoridades federales a vigilar a los colegios particulares para impedir que impongan a los padres de familia la compra exclusiva de libros, uniformes y útiles con proveedores asignados.

El legislador dio a conocer una proposición con punto de acuerdo dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional Antimonopolio, con el fin de auditar estas dinámicas comerciales que lesionan las finanzas de los hogares.

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Subrayó que el regreso a las aulas ya implica un fuerte desembolso para cubrir calzado, material escolar y vestimenta, por lo que resulta inadmisible que las instituciones privadas restrinjan el derecho de los tutores a comparar costos y elegir opciones más accesibles en el mercado.

González Miranda recordó que el marco legal federal ya prohíbe condicionar la adquisición de insumos a distribuidores específicos; por ende, remarcó que el reto central no es la carencia de normativas, sino su estricta supervisión y cumplimiento.

En este sentido, apuntó que el año anterior impulsó una iniciativa para armonizar esta prohibición en el marco legal de Coahuila, planteamiento que continúa bajo estudio legislativo y que se integrará a una reforma más amplia a la Ley Estatal de Educación.

Añadió que revisiones de su equipo revelaron que ciertos paquetes escolares condicionados por colegios privados llegan a duplicar el precio que tendrían en comercios independientes. Aunado a ello, testimonios de padres de familia señalaron que estos planteles exigen que la compra de libros, útiles y uniformes se liquide forzosamente solo en efectivo, limitando otros métodos de pago.

El legislador recordó a las familias afectadas que tienen la facultad de formalizar sus quejas ante la SEP, Profeco o la autoridad antimonopolio para que se investiguen estas irregularidades.

Por último, exhortó a las dependencias competentes a hacer valer la ley para que el retorno a las aulas no se traduzca en un sobrecosto injustificado para las familias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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