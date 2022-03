Coahuila: ¿falta de protocolos escolares ante amenaza de tiroteo? alumnos son los que advierten a las autoridades

Los protocolos existentes a nivel nacional, no señalan cómo actuar en caso de presencia de armas en los planteles para evitar que sean accionadas.

A pesar de que existen protocolos diseñados por la Secretaría de Educación, docentes y policías desconocen los protocolos de actuación ante una amenaza de tiroteo o presencia de armas en los centros educativos, sin embargo, estos protocolos tampoco especifican casos particulares, sino emergencias en general.

La amenaza de balacera que se presentó en el Cetis 59 de esta Torreón el pasado miércoles, ha expuesto la falta de capacitación entre docentes, así como de elementos policiacos para atender situaciones de riesgo que pueden presentarse entre el alumnado.

Según elementos de la Fiscalía General del Estado, es la Policía Cibernética la encargada de monitorear y rastrear las amenazas que los alumnos vierten en el ciberespacio, sin embargo, admiten que son los mismo compañeros de los presuntos agresores los primeros en detectar este tipo de situaciones y dan para a los maestros, quienes a su vez contactan a las autoridades.

No obstante, algunos maestros y directores de escuelas primarias y secundarias en Saltillo, aseguran que no existe coordinación con los elementos de seguridad, para detectar este tipo de alertas, salvo cuando se realiza la Operación Mochila, para revisar que los alumnos no ingresen con armas de fuego o punsocortantes.

“Tenemos protocolos contra el bullying, y algunas veces se realizaban operativos mochila, pero no existe algún vínculo o al menos no se nos ha presentado para poder detectar situaciones de amenazas hacia la institución, el personal o el alumnado”, apuntó un docente.

En contraste, el Protocolo de Seguridad Escolar es una herramienta mediante la cual se establecen las bases, lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, pero no señala qué o cómo se debe actuar ante un acto como el sucedido en el Colegio Americo en Torreón en el 2020, o cómo el que se registró en 2019 en Saltillo cuando un alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC amenazó llevar armas de fuego para agredir a los docentes.

Por su parte, en la Fiscalía General del Estado, aseguró que en todo momento que se solicite el apoyo de los elementos de la policía estatal, las acciones serán inmediatas, dejando claro que sus protocolos de atención son reactivos y no preventivos ante este tipo de situaciones.

Por otro lado, en el estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación posee el protocolo de actuación que se debe llevar a cabo en caso de que se presente una balacera en las inmediaciones de la institución.

-Debe reportarse la emergencia al teléfono 911-EMERGENCIAS.

-Hacer que el alumnado permanezca en el salón, recostados, boca abajo, con los brazos al costado, alejados de puertas y ventanas y sin levantar la cabeza.

-Quienes se encuentren fuera del aula (en baños, patio, áreas administrativas), deberán buscar e ir al espacio seguro más cercano o permanecer quietos y protegidos donde están. Debe evitarse correr durante un tiroteo.

-Por ningún motivo debe evacuarse la escuela durante el tiroteo.

-Durante el evento, con niñas y niños menores de 8 años, realizar actividades lúdicas, cantar o jugar adivinanzas.

-Mantener comunicación con un contacto del exterior. Si alguien resulta herido, brindar los primeros auxilios.

-Evitar que el alumnado, las madres, padres, tutores, representantes educativos o el personal se acerquen a la escena y toquen las evidencias del hecho.